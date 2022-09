Windows 11 : la version 22H2 est disponible dès aujourd'hui

Après plusieurs mois de tests auprès des Insiders, la version 22H2 de Windows 11 sera disponible pour tous les utilisateurs aujourd'hui, le 20 septembre 2022. C'est ce que vient d'annoncer Panos Panays dans un billet sur le site officiel de Microsoft.

Si vous avez installé Windows 11 sur votre PC, vous pourrez télécharger dès aujourd’hui la première mise à jour majeure du nouveau système d’exploitation de Microsoft. Baptisée 22H2, cette version apporte de nombreuses améliorations de l’interface et une tonne de petites fonctionnalités pour rendre l’expérience d’utilisation encore meilleure.

Quelles sont les nouveautés de la version 22H2 ?

J'ai déjà couvert dans cet article toutes les améliorations qu’apporte la version 22H2 de Windows 11 alors je ne vais pas me répéter en détails ici. En quelques mots : dossiers dans le Menu Démarrer, glisser / déposer sur la barre des tâches, nouveau gestionnaire des tâches, plus grande facilité pour redimensionner les fenêtres ; voilà quelques-unes des nouveautés que vous découvrirez après avoir installé la mise à jour.

Comment télécharger la mise à jour vers la version 22H2 de Windows 11 ?

Comme d’habitude, Microsoft ne déploie pas automatiquement cette mise à jour sur tous les PC en même temps. En effet, le déploiement se fait par vagues, et pour pouvoir télécharger la mise à jour dès maintenant, il faut donc la rechercher sur Windows Update. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC > Windows Update et cliquez sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Elle devrait vous être proposée dès ce soir et vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton correspondant pour l’installer.





Si la mise à jour ne vous est pas encore proposée, vous pouvez dans ce cas vous rendre sur le site de Microsoft pour télécharger l'assistant d'installation ou l’outil de création de médias. Une fois exécuté, il suffit de suivre les écrans qui s’affichent et sélectionner « mettre à jour votre PC » pour recevoir la version 22H2 de Windows 11. Bon téléchargement !