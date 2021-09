Des mises à jour plus petites et moins perturbantes avec Windows 11

L’une des nouveautés de Windows 11 mis à part son interface concerne la réception des mises à jour grâce à Windows Update. En effet, Microsoft avait déjà expliqué en juin dernier que les mises à jour du système seront plus petites et plus rapides. La firme a aujourd’hui détaillé à quoi il fallait s’attendre.

Microsoft a beaucoup travaillé sur la façon dont les mises à jour sont déployées sur votre PC. Alors qu’il y a quelques années, Windows vous forçait à redémarrer endéans 15 minutes pour installer une mise à jour sans se soucier si vous étiez en plein travail, ce temps est fort heureusement révolu. Microsoft souhaite aujourd’hui que les mises à jour s’installent sans perturber les utilisateurs tout en économisant un maximum de ressources et de bande passante. La réception des mises à jour avec Windows 10 avait déjà été largement optimisée ; cela sera encore mieux avec Windows 11.

Des mises à jour encore plus optimisées avec Windows 11

Comme Microsoft l’a expliqué en juin dernier, les mises à jour seront en moyenne 40% plus petites avec Windows 11. Cela concerne autant les mises à jour mensuelles cumulatives que les mises à jour de fonctionnalité qui, pour rappel, n’auront plus lieu qu’une fois par an avec Windows 11 contre deux fois (pour l’instant) sur Windows 10. Pour réduire le poids des mises à jour, Windows Update comparera les paquets disponibles sur les serveurs de Microsoft avec ceux déjà téléchargés ou actifs sur votre PC. En clair, seuls les nouveaux fichiers seront téléchargés lorsqu’une mise à jour est déployée.

Pour encore moins perturber les utilisateurs lors de l’installation d’une mise à jour, Microsoft a également mis à jour la fonctionnalité qui permet de calculer les heures actives. Concrètement, le système sera plus en mesure de déterminer quand vous utilisez votre PC, et à quel moment il est plus opportun de télécharger et d’installer une mise à jour. Ainsi, les mises à jour cumulatives seront par exemple téléchargées automatiquement quand vous n’êtes pas derrière votre clavier.

Notons tout de même une chose : il faudra toujours redémarrer son PC pour installer une mise à jour cumulative ou de fonctionnalité… du moins pour l’instant. Même si certains pensent que la firme travaille sur ce point pour le futur, cela n'a pas encore été annoncé à ce jour. Affaire à suivre…