Windows 10X ne verra peut-être jamais le jour : le système serait déjà abandonné

Cela fait déjà plusieurs années que Microsoft développe Windows 10X… mais le nouveau système d’exploitation ne verra peut-être jamais le jour. C’est en tout cas ce qu’affirme un nouveau rapport de Petri selon lequel Microsoft aurait arrêté le développement de son système jusqu’à nouvel ordre.

Microsoft aurait donc suspendu le développement de Windows 10X, son nouveau système d’exploitation moderne qui devait normalement débarquer cette année en version finale. Le système avait été annoncé en automne 2019 lors de la présentation du Surface Neo, une sorte de tablette pliable encore à l’état de prototype. Depuis lors, la firme avait changé ses plans pour finalement destiner Windows 10X aux PC classiques bon marché. C’était en quelques sortes un concurrent à Chrome OS qui visait dans un premier temps le secteur éducatif. Sa grande force aurait été sa légèreté et sa modularité puisqu’il était basé sur Windows Core OS.

On pensait que Windows 10X allait être annoncé durant ce printemps, pour une sortie d’ici la fin de l’année sur les laptops et tablettes. Il semble finalement que non. Un nouveau rapport publié ce week-end affirme que Microsoft aurait encore une fois revue sa copie pour finalement suspendre le développement de Windows 10X. Nous n’en connaissons pas les raisons et le principal intéressé n’a à ce jour pas encore confirmé cette information. Cependant, d’après la source, Microsoft miserait tout sur la mise à jour Sun Valley de Windows 10 prévue pour cet automne. La firme peine peut-être également à trouver des partenaires OEM intéressés à équiper leurs ordinateurs de ce nouveau système, assez limité il est vrai en comparaison au classique Windows 10.



Est-ce pour autant que le développement de Windows 10X est définitivement abandonné ? Windows Core OS passera-t-il également à la trappe ou sera-t-il un jour intégré à Windows 10 ? Nul ne le sait actuellement si ce n’est probablement Microsoft. La BUILD 2021 qui se tiendra à la fin du mois nous en apprendra peut-être davantage à ce sujet. Des rumeurs évoquent également la tenue d’un événement en juin qui pourrait lever le voile sur la nouvelle génération de Windows. La firme miserait visiblement tout sur Windows 10 et les 1.3 milliards d’utilisateurs ont probablement pesé dans la balance. Affaire à suivre…