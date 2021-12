L'adoption d'Edge s'essouffle, Microsoft ne veut pas que vous installiez Chrome

Vous n'aimez pas les incitations de Microsoft pour vous pousser à utiliser Edge à la place de votre navigateur favori ? Malheureusement, cela ne semble pas prêt de s'arrêter puisqu'une nouvelle initiative du géant a été repérée récemment.



Microsoft Edge vous décourage d'installer Google Chrome...

Depuis la sortie du nouvel Edge, Microsoft a réussi à grapiller des parts de marché mais la situation semble stagner depuis lors. Selon NetMarketShare, le navigateur de Microsoft est seulement passé de 11.06% à 12.66% de part de marché entre novembre 2020 et novembre 2021. De son côté, Google Chrome continue sa folle progression, passant de 68.15% de part de marché à 73.47% en un an. Loin derrière, Firefox continue sa chute ayant perdu 1.5 point durant la même période et ne représente plus que 5.29% des navigateurs PC aujourd’hui.

Microsoft n’hésite pourtant pas à user de subterfuges pour « donner envie aux utilisateurs » de rester sur son navigateur. L’une des façons pour y arriver est, selon de nombreux observateurs, d’avoir complexifié le changement de navigateur par défaut sur Windows 11 ou encore d’imposer l’ouverture de liens sur Edge lors d’un clic sur les Widgets alors qu’un autre navigateur a été défini. Oui, Microsoft n’a plus envie que son navigateur Edge ne serve qu’une seule fois pour installer Google Chrome et passe à nouveau à l’attaque.

Une nouvelle tentative de Microsoft pour vous « inciter » à rester sur Edge a été repérée dans la dernière version du navigateur en Preview. Si vous tenter d’installer Google Chrome depuis le navigateur Edge, un message d’avertissement va s’afficher en haut du navigateur sur la page de téléchargement pour vous décourager : « Microsoft Edge utilise la même technologie que Chrome, avec la confiance en plus de Microsoft ». Un petit bouton « Naviguez en toute sécurité maintenant » s’affiche en-dessous. Un clic sur celui-ci vous redirigera sur une page vantant les mérites d’Edge par rapport aux autres navigateurs. Notez toutefois que la plupart des utilisateurs ne verront pas cette alerte pour le moment puisqu’elle apparaît uniquement chez une petite partie des Insiders de Windows 11.

... et Google vous décourage d'utiliser Microsoft Edge !

Edge n’a pourtant rien à envie à son concurrent Chrome, les deux navigateurs utilisant d’ailleurs le même moteur de rendu baptisé Chromium. Cependant, toutes ces petites manœuvres ont le don d’agacer les utilisateurs qui n’ont probablement pas envie de changer leurs habitudes. Microsoft ne semble pas se résigner à laisser Chrome devancer Edge si largement. Cependant, là où cela pose question est que ce message d’avertissement est uniquement affiché sur la page de téléchargement de Google Chrome. Si vous souhaitez télécharger Firefox ou Opera, il n’est donc pas affiché.



Relativisons tout de même : Microsoft n’est pas le seul à mettre en œuvre ces petites techniques si peu appréciées. Si vous surfez sur Google à partir d’Edge, un petit message d’accueil vous incitera également à installer Chrome : « Masquez les annonces indésirables et protégez-vous des logiciels malveillants sur le Web ». Aussi, si vous vous rendez sur le Chrome Web Store pour installer une extension sur Edge, un message vous recommandera de switcher vers chrome pour « Utiliser les extensions de manière sécurisée ». Bref, cette petite guéguerre des géants du Web ne semble pas prête de s’arrêter.