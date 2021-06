Windows 11 est officiel : toutes les nouveautés annoncées par Microsoft

Microsoft a débuté sa conférence sur « la prochaine génération de Windows ». Bon, au vu des fuites la semaine dernière, on savait déjà quel serait son objet : Windows 11. C’est désormais chose confirmée ! Quelles seront les nouveautés de Windows 11 ? Quand sortira le nouveau système d’exploitation ? Voilà un résumé des annonces importantes de cette conférence du 24 juin concernant Windows 11 que vous pouvez suivre ici !

Windows 11 est officiel !

Panos Panay, directeur en charge de Windows et des produits Surface, a introduit cette conférence en expliquant comment Windows a évolué au cours des 35 dernières années. Il a d’ailleurs comparé cette évolution à celle d’une maison et toutes les émotions que cela implique et a fini par officialiser l’arrivée de… Windows 11 ! Eh oui, Microsoft va bien renommer son système d’exploitation malgré avoir indiqué quelques années plus tôt que Windows 10 serait la dernière version de son système d’exploitation.

Lire aussi : Windows 11 : comment vérifier si votre PC est compatible avec la mise à jour

Les nouveautés de Windows 11

Grâce à la fuite d’une version en développement de Windows 11 la semaine dernière, nous avons déjà pu découvrir un certain nombre de nouveautés du futur système d’exploitation. Elles n’arriveront pas seules puisque d’autres éléments ont également été annoncés. Voici, en résumé toutes les nouveautés abordées par Microsoft concernant son nouveau système d’exploitation.

1. Une interface modernisée

Commençons tout d’abord par un rafraîchissement de l’interface qui est l'une des nouveautés phares de Windows 11.

Menu Démarrer

Un tout nouveau Menu Démarrer a été intégré dans Windows 11. Il est hérité de Windows 10X, le système d’exploitation avorté de Microsoft. Ce Menu laisse de côté les tuiles dynamiques pour les remplacer par des icônes plus simples. Il affiche en premier lieux vos applications favorites et les applications recommandées.

Barre des tâches

Toutes les icônes sont désormais centrées par défaut, mais vous pourrez bien entendu les aligner à gauche comme avec Windows 10 en vous rendant dans les Paramètres. La barre de recherche est remplacée par une simple icône afin de prendre moins de place mais elle déploie un menu plus complet que ce que l'on avait vu avec la build de la semaine dernière. Notons également l'arrivée du chat Microsoft Teams intégré directement à la barre des tâches.

Animations

Windows 11 se veut fluide, et les nombreuses nouvelles animations contribuent à cela tout en donnant une impression de modernité au système.

Icônes, sons et fonds d'écran

Microsoft avait déjà commencé à remplacer certaines icônes, mais de nouvelles plus modernes ont été intégrées sur Windows 11, notamment dans l’Explorateur de Fichiers. Windows 11 se dote également de nouveaux sons Système. Lors du démarrage de Windows, vous entendrez à nouveau une petite musiquette, ce qui n’était plus le cas depuis Windows 8. Place également avec le plein de nouveaux fonds d'écran pour égayer votre bureau !

Fenêtres

Les fenêtres se dotent d’une nouvelle option bien pratique, leur permettant de facilement être déplacées pour prendre une portion définie de l’écran (la moitié, un quart,…). De plus, elles obtiennent désormais des bords arrondis. Lorsque vous connectez un écran externe, leur emplacement est mémorisé et vous n'aurez plus à les repositionner.

Paramètres



Une nouvelle application Paramètres est au programme. Elle remplacera l’application actuelle et intégrera de nouvelles options pour encore plus de personnalisation.

Améliorations tactiles, voix et Windows Ink

Windows 11 fera la part belle aux interactions tactiles avec notamment l'arrivée d'un nouveau clavier que l'on pourra bouger où l'on veut sur l'écran. Il intégrera les icônes et également un mode "voix" pour dicter facilement le texte à écrire. Un nouveau mode tablette est également de la partie et offrira une expérience beaucoup plus fluide et ergonomique qu'actuellement.

Widgets

Un nouveau menu Widgets sera disponible depuis la barre des tâches ou simplement en glissant son doigt depuis le bord gauche de l'écran sur les PC tactiles. Ils permettront d'afficher la météo, des actualités personnalisées, le calendrier, la bourse, le tout optimisé par l'IA. Il sera possible de réorganiser et redimensionner les widgets facilement.

2. Le support des applications Android

Le Microsoft Store aura également droit à une toute nouvelle application et permettra aux développeurs de soumettre leur application avec beaucoup moins de contraintes qu’actuellement. Grosse nouveauté : il sera possible d'installer des applications Android directement sur Windows 11. Microsoft va en effet intégrer les applications de la boutique applicative d'Amazon directement au sein de son Microsoft Store. Cependant, elle requiert la technologie Intel Bridge et difficile de dire actuellement quels seront les appareils compatibles avec celle-ci. Pour rappel, une autre conférence destinée aux développeurs est prévue à 21h et devrait apporter des informations complémentaires à ce sujet.

3. Les autres changements

Microsoft promet également d'autres changements pour Windows 11 avec notamment :

de meilleures performances et encore plus de sécurité qu'avec Windows 10 ;

des mises à jour de Windows en tâche de fond qui sont jusqu'à 40% plus petites qu'actuellement ;

une plus grande autonomie pour les PC portables et tablettes grâce à une meilleure gestion de l'énergie ;

l'auto HDR pour un grand nombre de jeux utilisant DX11 ou DX12 si vous possédez un écran compatible.

un chargement des jeux plus rapide grâce au "direct storage", technologie issue directement des Xbox Series

Date de sortie et prix

Vous utilisez Windows 10 actuellement sur votre PC ? Bonne nouvelle puisque vous ne devrez pas payer une nouvelle licence pour installer Windows 11. En effet, Microsoft a bien confirmé que la mise à jour vers Windows 11 sera totalement gratuite. Elle sera distribuée au grand public dès l’automne prochain. Si vous êtes Insider, vous pourrez d'ailleurs commencer à tester Windows 11 dès la semaine prochaine !