Surface Duo 2 : le nouveau firmware apporte de belles améliorations

Si vous avez acheté le Surface Duo 2, je vous conseille d’installer rapidement la dernière mise à jour. Le smartphone pliable de Microsoft sous Android reçoit en effet un nouveau firmware et celui-ci apporte plusieurs nouveautés et améliorations intéressantes.

Disponible chez nous depuis le 21 octobre dernier, le Surface Duo 2 est le second smartphone pliable de Microsoft sous Android. L'appareil n’avait pas encore reçu de mise à jour significative depuis sa sortie. Ce n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’un nouveau firmware est disponible au téléchargement (2021.923.272) avec bon nombre d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Commençons tout d’abord par les trois nouveautés reprises dans le changelog de Microsoft :

Activation du lancement de OneNote en cliquant sur le bouton supérieur du stylet Surface Slim. Nécessite l'association du Surface Slim Pen avec Surface Duo 2

Activation dans les fonctionnalités Surface Duo, dans Paramètres, pour choisir l'écran par défaut une fois plié

Activation dans les fonctionnalités Surface Duo, dans Paramètres, pour choisir les préférences de réponse aux appels téléphoniques une fois plié

Outre ces nouveautés, plusieurs correctifs permettant de corriger des problèmes mineurs et d’améliorer la stabilité de l’appareil sont au programme de cette mise à jour. Voici ce qu’a expliqué Microsoft dans le journal de modifications :

Amélioration de la fiabilité et la stabilité du système

Amélioration de la navigation dans les applications avec des animations supplémentaires

Meilleure prise en main de la caméra

Meilleure réactivité tactile

Meilleure prise en charge des appareils Bluetooth compatibles LDAC

Amélioration de la fiabilité de l'expérience Android Auto

Notez également que cette mise à jour reprend les correctifs Android de décembre 2021 pour améliorer la sécurité et combler plusieurs vulnérabilités qui n’ont pas encore été détaillées. La mise à jour fait un peu plus de 250 Mo à télécharger et vous pourrez la récupérer en la recherchant dans les Paramètres de mise à jour du Surface Duo 2.