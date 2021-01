Surface Laptop 3 : une nouvelle mise à jour est disponible

Une mise à jour de type firmware est disponible dès à présent pour le Surface Laptop 3. Si vous possédez ce PC portable dans sa version Intel, vous pouvez donc la récupérer dès à présent via Windows Update.

Après la Surface Pro 7, c’est désormais au tour du Surface Laptop 3 de recevoir une nouvelle mise à jour. Celle-ci est disponible uniquement pour la variante dotée d’un processeur Intel, autrement dit la version 13,5 pour les particuliers, et la version 15 pouces pour les professionnels. Comme on peut le voir dans le changelog, elle apporte un lot de nouveaux pilotes destinés notamment à améliorer la sécurité et la stabilité de l’appareil.

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel - Composant logiciel - 1.61.251.0 Client Intel® iCLS - Composants logiciels 1.61.251.0 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 2031.15.0.1743 Interface Intel® Management Engine - Périphériques système 2031.15.0.1743 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel® - Extension - 1952.14.0.1470 (Extension Intel® Management Engine) - aucune note du gestionnaire de périphériques 1952.14.0.1470 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - HIDClass - 3.31.139.0 Pilote Surface Hid Mini - Périphériques d'interface utilisateur 3.31.139.0 Améliore la stabilité du système et corrige la vérification des bogues du système. Surface - Système - 6.105.139.0 Périphérique de service d'intégration de surface - Périphériques système 6.105.139.0 Améliore l'intégration entre les services système et corrige la vérification des bogues du système. Surface - Micrologiciel - 13.0.1594.2 Surface ME - Micrologiciel 13.0.1594.2 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 9.101.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 9.101.140.0 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

La mise à jour est disponible pour les appareils dotés de Windows 10 version 1903 ou supérieur. Pour la récupérer, il suffit de se rendre dans les Paramètres de mises à jour sur votre PC, et cliquer sur le bouton de recherche si celle-ci ne vous est pas proposée directement.