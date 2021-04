Explorateur de Fichiers pour Windows 10 : un magnifique concept à découvrir !

Vous en avez ras-le-bol du look ancestral de l'Explorateur de Fichiers sur Windows 10 et aimeriez que Microsoft le fasse évoluer ? Pour prendre votre mal en patience, voici un concept très intéressant à découvrir !

Des concepts d’Explorateurs de Fichiers, nous en avons déjà découvert beaucoup au fil des années. Il faut dire que celui-ci a finalement peu évolué au cours de la dernière décennie… Les mauvaises langues diront même depuis 1995 lorsqu’il a vu le jour pour la première fois. Microsoft prévoit néanmoins un petit rafraîchissement avec la mise à jour Sun Valley notamment grâce au remplacement des icônes des dossiers et d’autres éléments auprès des Insiders.

Un concept très bien accueilli sur Reddit

Pour certains, Microsoft ne va pas assez loin et les créateurs les plus doués imaginent donc des concepts… et ils sont parfois très intéressants comme c’est le cas aujourd’hui avec celui que je souhaite vous faire découvrir. Alur2020, un utilisateur de Reddit, a posté sur la plateforme sa vision de l’Explorateur de fichiers pour Windows en seulement deux images. Rapidement, les utilisateurs de Reddit l’ont approuvé avec plus de 2000 votes positifs et plus de 300 commentaires. Mais pourquoi un tel intérêt ? Voici pour commencer les images !

On le dit souvent, les idées les plus simples sont les meilleurs et cet Explorateur brille par sa simplicité et son homogénéité. En quelques mots, on peut y découvrir :

Une interface harmonieuse qui intègre l’interface Fluent Design de Microsoft tout en conservant un look minimaliste ;

La possibilité de coloriser certains dossiers pour pouvoir les repérer plus facilement dans le dossier de gauche ;

Un système de navigation par onglets, comme c’est le cas sur les navigateurs Web par exemple ;

La possibilité d’agir sur les fichiers directement via une barre située en haut de l’écran, sans nécessiter de clic droit ;

Je préfère le rappeler pour les non-initiés… il s’agit d’un concept et donc d’une idée. Il ne s’agit donc pas de la nouvelle interface de l’Explorateur de Fichiers qui sera publiée dans la prochaine grosse mise à jour de Windows 10. On sait néanmoins que Microsoft prévoit de la faire évoluer, mais comment ? C’est une très bonne question ! Il serait intéressant en tout cas de voir si la firme s’inspirera de ces idées pour apporter des améliorations (ou une nouvelle version) de l’Explorateur de Fichiers. Alors, comment accueillez-vous ce concept de votre côté ?