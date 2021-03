Windows 10 : l'Explorateur de Fichiers rajeunit grâce à de nouvelles icônes

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour à destination des Insiders Windows 10. Elle introduit un changement esthétique majeur : le remplacement par de nouvelles icônes dans l’Explorateur de Fichiers. Ça n’a peut-être l’air de rien, mais ça rend celui-ci bien plus moderne.



Si vous êtes Insiders et avez configuré le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger la build 21343. Cette nouvelle préversion de Windows 10 apporte des correctifs et améliorations mineures, mais surtout de nouvelles icônes à l’Explorateur de Fichiers. Les dossiers tels que bureau, documents, téléchargements, musiques, images ou encore vidéos bénéficient ainsi d’un nouveau look bien plus moderne. De plus, les lecteurs de disque ou encore la corbeille profitent également d’une nouvelle icône. Voyez plutôt.

Ce changement a pour but d’améliorer la cohérence des icônes avec le reste du système, à commencer par les applications de Microsoft. D’autres icônes devraient continuer à débarquer dans les semaines à venir au travers des builds Insider de Windows 10. Pour le grand public, il faudra attendre l’arrivée de la mise à jour 21H2 « Sun Valey » prévue pour cet automne. Rappelons que Microsoft prévoit une véritable cure de jouvence pour Windows 10 avec cette mise à jour de fonctionnalités majeures.