Fuite du code source de Windows XP sur le Web. Est-ce un risque pour Windows 10?

Le code source de Windows XP et de plusieurs autres anciens systèmes d’exploitation de Microsoft a fuité sur la toile. Plus de 43 Go de fichiers ont ainsi été publié sur différents forums sous forme de torrent. Un dossier contenant des vidéos étranges relatives à une théorie du complot sur Bill Gates fait également partie de cette collection. Microsoft a expliqué « enquêter en interne ».

Toujours gardé secret par Microsoft, le code source de Windows XP a fuité sur le Web avec d’autres systèmes comme Windows Server 2003, Windows 2000, Windows NT 4, Windows Embedded ou encore MS DOS 6.0. Une archive contenant plus de 43 Go de fichiers s’est ainsi retrouvée dans la nature. Interrogé par le site Thurrott face à cette fuite, Microsoft a simplement indiqué « enquêter sur la question », sans partager davantage d’informations.

D’après les informations, le code source aurait été partagé de manière privée par les pirates durant des années avant de se retrouver publiquement sur le Web la semaine dernière sous forme de torrent. Au vu du nombre de leechers, ce code semble intéresser de nombreux hackers et développeurs curieux. Nous n’allons bien entendu pas partager ici le lien vers ces fichiers illégaux.

Windows 10 est-il vulnérable suite à cette fuite ?

Cette question semble intriguer de nombreux utilisateurs qui s'inquiètent quant à la sécurité future de Windows 10 suite à cette fuite. Il est vrai qu'en parcourant le code source de Windows XP, les hackers peuvent détecter les failles du système plus facilement et, théoriquement, créer un virus les exploitant. Windows 10 ayant des parties de code communes, beaucoup en déduisent qu'un problème de sécurité semble imminent. Rassurez-vous, les risques sont tout de même assez limités :

Si le code de Windows XP est déjà partagé de manière privée par les hackers depuis des années, on imagine qu’ils ont déjà eu le temps de bien faire le tour ;

Windows XP est sorti il y a déjà près de 20 ans, et seuls certains bouts de code encore utilisés aujourd’hui sur Windows 10 peuvent être potentiellement vulnérables, à condition qu’ils contiennent des failles ;

Windows 10 est beaucoup, beaucoup, plus sécurisé que Windows XP ;

Les mises à jour de sécurité de Windows 10 publiées tous les mois colmatent régulièrement de nouvelles failles. C’est pour cette raison qu’il est important de garder son système à jour et d’utiliser un bon antivirus ;

Android, basé sur Linux, est un système Open Source. Son code est donc public et il n’est pas pour autant une passoire.

Quant à la sécurité de Windows XP, rappelons tout de même que ce système n’est plus maintenu à jour depuis 2014 et il est donc potentiellement risqué de l’utiliser aujourd'hui. Notez tout de même que Microsoft avait publié une mise à jour exceptionnelle suite à l’apparition du virus Wannacry en 2017. Si un grave problème de sécurité est détecté, on imagine qu’ils réitèreront l’opération.