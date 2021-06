J’ai installé Windows 11 sur ma Surface Pro 4 et je m'interroge...

Si vous avez loupé l’info, Microsoft a publié hier la première build Insider de Windows 11 numérotée 22000.51. Je vous recommande de ne pas l’installer sur votre PC principal puisqu’elle peut être instable. Cependant, pourquoi pas ne pas tester le nouveau système sur une seconde machine. C’est ce que j’ai sur ma Surface Pro 4 et voici un petit retour d'expérience !

Une installation sans encombre en moins d’une heure

Installer Windows 11 sur ma Surface Pro 4 s’est fait très facilement. J’ai tout simplement basculé dans le canal Dev via le programme Insider (Paramètres / Programme Windows Insider / Canal Dev), et la mise à jour intitulée « Windows 11 Insider Preview 10.0.22000.51 (co_release) m’a été proposée dans la foulée. Après une bonne heure de téléchargement et d’installation, Windows 11 s’est installé sans encombre sur ma Surface Pro 4.

Aucun écran de configuration ne m’a été présenté à la fin de l’installation et après plusieurs redémarrages, l’écran d’accueil s’est affiché. Il ne restait plus qu’à me connecter et profiter de cette première prise en main de Windows 11 sur une machine « réelle ». Oui, j’ai donc finalement craqué avec ma Surface Pro 4 même si Windows 11 est également en test sur mon PC principal dans une machine virtuelle.



Une expérience très satisfaisante avec cette beta de Windows 11…

Je ne vais pas revenir sur toutes les nouveautés de Windows 11 que j’ai couvertes en long et en large dans cet article mais cette version Insider intègre bien plus de fonctionnalités que la build fuitée une semaine avant l’annonce officielle. On peut notamment découvrir en plus du fameux Menu Démarrer une nouvelle application Paramètres et un centre d’actions remaniés.

Microsoft a également intégré la nouvelle application Microsoft Store et rassurez-vous si vous ne voyez aucune modification au premier lancement, c’est tout simplement car une mise à jour de celle-ci doit s’installer. Sachez toutefois que le support des applications Android n’est pas encore offert dans cette version, mais Microsoft a promis une série de mises à jour pour les Insiders durant cet été qui ajouteront des fonctionnalités au système d’exploitation.

Parmi les changements, cette build intègre également le nouvel explorateur de fichiers qui troque le « ruban » introduit en 2012 avec Windows 8 pour une barre de contrôle remaniée. Bizarrement, je ne vois pas ces changements sur ma Surface Pro 4 alors que d’autres utilisateurs peuvent déjà en profiter après avoir installé cette build. Et de votre côté, avez-vous accès au nouvel Explorateur de fichiers ?

… et pourtant la Surface Pro 4 n’est pas supportée

Après quelques heures de test, Windows 11 m’a globalement convaincu. Les effets visuels et la nouvelle interface sont très appréciables, tout comme le Menu Démarrer qui finalement fait très bien le job. J’apprécie également le positionnement bien plus facile des fenêtres sur les côtés de l’écran même s’il manque encore un contrôle tactile de cette option, par exemple en faisant une pression longue sur le bouton d’agrandissement de la fenêtre.

Me viennent alors des questions… notamment concernant le matériel requis pour pouvoir exécuter Windows 11. Datant de 2016, ma Surface Pro 4 est pourtant dotée d’un processeur Intel de sixième génération (i5-6300U) alors que le système recommande pourtant un PC avec CPU Intel de huitième génération ou supérieur. Bref, je ne veux pas encore relancer le débat sur cette non prise charge des possesseurs de précédente génération mais cela me renforce dans mes convictions : c’est infondé à mon sens, tout comme l’obligation de disposer d’une puce TPM2.0 pour recevoir la mise à jour "grand public". Cela étant, je n’ai pas dit que cela ne devait pas être un prérequis pour les nouveaux PC.

La firme semble toutefois un peu plus ouverte puisqu’elle a annoncé dans un article pour justifier la configuration minimale de Windows 11, réfléchir à la possibilité de prendre en charge les processeurs Intel de 7ème génération et AMD Zen 1. La firme a également expliqué avoir retirer son outil de vérification « PC Health Check » qui permet de savoir si les PC Windows 10 sont éligibles à Windows 11, probablement au vu de la confusion que cela amène. Allez Microsoft, il n’est pas encore trop tard pour revoir ses positions ! Et vous, quel est votre avis sur Windows 11 si vous l'avez déjà testé ?