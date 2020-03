Coronavirus : les mises à jour facultatives de Windows 10 sont en stand-by

Il y a peu, Microsoft expliquait ralentir le développement d’Edge durant la crise du Coronavirus. Le navigateur ne sera pas le seul logiciel concerné puisque Windows 10 va également emboîter le pas. Microsoft a en effet annoncé suspendre les mises à jour de Windows 10 non liées à la sécurité dès le mois de mai.

Les mises à jour de sécurité continuent !

Rassurez-vous, Microsoft ne compte pas vous laisser dans la mouise en ne publiant plus aucune mise à jour de sécurité, transformant votre PC en véritable passoire. La firme explique dans son communiqué que seules les mises à jour facultatives sont temporairement mises de côté. En clair, les mises à jour mensuelles comme le Patch Tuesday continueront à être distribuées chaque mois. Cependant, les mises à jour de type « C ou D », comme la mise à jour KB4541335 dont je vous parlais ce matin ne seront plus publiées durant la période de confinement. La firme a déclaré :

« Nous évaluons la situation de la santé publique et nous comprenons que cela a un impact sur nos clients. En réponse à ces défis, nous accordons la priorité à notre attention sur les mises à jour de sécurité. Il n'y a aucun changement dans les mises à jour de sécurité mensuelles (version B – Patch Tuesday); celles-ci se poursuivront comme prévu pour assurer la continuité des activités et pour garder nos clients protégés et productifs. »

Une faille critique a été découverte dans la bibliothèque ATM

La fin des mises à jour facultatives interviendra donc dès le mois de mai 2020 et d’ici là, des mises à jour de ce type pourraient encore débarquer. Pour ce qui est des mises à jour de sécurité, le prochain Patch Tuesday de Windows 10 débarquera le 14 avril prochain. Cependant, si une faille de sécurité importante est découverte, Microsoft pourrait bien anticiper en déployant une autre mise à jour plus tôt.

Une nouvelle faille (baptisée ADV200006) dans la bibliothèque Adobe Type Manager (ATM) a justement été découverte hier. Elle est d’ailleurs assez critique puisqu’elle permettrait l’exécution d’un logiciel malveillant à distance. Microsoft a annoncé se pencher actuellement sur un patch et a publié un avis de sécurité sur son site officiel que vous pouvez retrouver ici.

La mise à jour 20H1 sera-t-elle déployée ce printemps ?

La mise à jour 20H1, également connue sous le numéro de version 2004, est la prochaine mise à jour de fonctionnalité de Windows 10. En test depuis plusieurs mois auprès des Insiders, elle est pratiquement finalisée. Je vous rappelle qu’elle apporte de nombreuses nouveautés dont la réinstallation du système depuis le Cloud. Vous pouvez toutes les retrouver ici.

Pour l’instant, Microsoft n’a pas mentionné un quelconque décalage par rapport à son calendrier de sortie initial. Pour rappel, cette mise à jour est prévue pour ce printemps 2020. Cependant, avec la réorganisation du travail qu’implique le coronavirus, certains pensent déjà que Microsoft risque de reporter sa sortie. Attendons une information officielle avant de tirer des conclusions…