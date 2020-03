"Error : failed to sign" : la mise à jour KB4535996 de Windows 10 en cause

Microsoft devrait déployer cette nuit son traditionnel Patch Tuesday pour Windows 10. Cette mise à jour cumulative apportera des améliorations de sécurité aux différentes versions du système encore prises en charge. Espérons également qu’elle n’apporte pas de nouveaux bugs… comme la mise à jour facultative déployée tout récemment.

Je vous en parlais la semaine dernière, la mise à jour facultative KB4535996 a causé différents problèmes à certains utilisateurs de Windows 10 : erreurs d’installation, ralentissements, et écran bleu avaient déjà été soulevés sur des forums spécialisés. En plus de ceux-ci, un autre bug a été découvert et provoque le blocage de SignTool.exe, utilisé par de nombreux administrateurs système et développeurs pour vérifier ou signer numériquement des fichiers. Comme l'explique un développeur sur Reddit, le message d'erreur "Error : failed to sign - 1073741502" apparait lors de la signature avec Visual Studio depuis l'installation de la mise à jour :

Après l'installation de KB4535996, tous mes projets dans Visual Studio 2019 qui utilisent Sign Tool pour appliquer une signature Authenticode à une DLL, EXE ou MSI ont échoué. Lors de l'exécution de Sign Tool à partir de la ligne de commande ou PowerShell n'afficherait rien lors de l'exécution sans fournir de paramètres. La suppression de la mise à jour a restauré la fonctionnalité de Sign Tool.

Un bug confirmé par Microsoft

Microsoft est sorti du silence et a désormais confirmé ce dernier bug apparu depuis la mise à jour KB4535996 de Windows 10 :

« Nous sommes conscients des problèmes avec signtool.exe après l'installation de la dernière mise à jour facultative pour Windows 10, version 1903 ou Windows 10, version 1909 (KB4535996). Si vous rencontrez des problèmes ou des erreurs liées à la réception SignTool.exe, vous pouvez désinstaller la mise à jour facultative KB4535996 ».

En ce qui concerne les autres problèmes, rien n’a été confirmé par la firme. Si vous êtes impacté, la seule solution est donc de désinstaller la mise à jour KB4535996 pour retrouver un PC stable et fonctionnel.