Microsoft tue un peu plus les applications universelles (UWP)

La plateforme des applications universelles (UWP) largement plébiscitée par Microsoft à l'époque de Windows 10 Mobile est désormais obsolète. Elle reste supportée, mais ne recevra plus aucune mise à jour de fonctionnalités.

Durant l’ère Windows 10 (Mobile), Microsoft a conçu la technologie UWP pour Universal Windows Platform. Celle-ci avait un sacré avantage sur le papier puisqu’avec le même code, les applications conçues grâce à celle-ci pouvaient tourner sur PC, Xbox, Windows 10 Mobile, IoT ou HoloLens. Malheureusement, face à l’échec cuisant de son système d’exploitation mobile et du peu d’adoption des applications classiques sur Xbox, cette technologie a désormais bien moins d’intérêt qu’auparavant.

En mai 2020, Microsoft avait présenté « Project Reunion » permettant d’unifier les plateformes de développement pour les applications Windows à savoir Win32 et UWP. Depuis lors, Project Reunion s’est trouvé un nom et Microsoft l’a baptisé « Windows App SDK ». Comme l’explique Thomas Fennel de Microsoft sur GitHub :

« Le SDK d'application Windows vise à permettre aux développeurs de créer les applications les plus productives sur Windows. Pour y parvenir, nous utilisons les types de projets de bureau existants comme base du SDK Windows App, en raison de la grande quantité d'API de bureau existantes et de la compatibilité que les types de projets de bureau fournissent. »

On se dirige donc vers la fin d’UWP même si son support n’est pas encore tout à fait terminé. Universal Windows Plateform continuera à recevoir des correctifs de bugs, de stabilité et de sécurité. Cependant, plus aucune fonctionnalité n’est au programme. Cela étant, les développeurs pourront toujours continuer à développer et publier des applications UWP mais Microsoft les encourage à migrer leurs applications UWP vers sa nouvelle plateforme.

Notons tout de même une chose : actuellement, UWP est la seule possibilité pour les développeurs qui souhaitent créer des applications sur Xbox et HoloLens. On imagine cependant que Windows App SDK prendra ces plateformes en charge à l’avenir. Voilà qui sonne la fin d’une époque à laquelle je sais que de nombreux développeurs étaient attachés !