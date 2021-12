Google Play Games sur PC : les jeux Android vont débarquer sur Windows !

Google a fait une annonce de taille cette nuit durant l’événement The Game Awards, destiné à récompenser les meilleurs jeux vidéo sortis cette année. En effet, les jeux Android vont officiellement débarquer sur Windows 10 et Windows 11 par le biais de l’application Google Play Games.

L’une des fonctionnalités majeures de Windows 11 n’est autre que la prise en charge des applications Android. Malheureusement, Microsoft qui avait pourtant annoncé cette fonctionnalité en juin dernier a finalement décidé de ne la sortir qu’en 2022. Le sous-système Windows pour Android est-il déjà mort-né ? C’est une question légitime que l’on peut se poser après l’annonce tonitruante de Google cette nuit !

Google Play Games débarque sur PC en 2022

Google semble bien vouloir court-circuiter le partenariat entre Microsoft et Amazon concernant l’arrivée des applications Android sur Windows 11 par le biais de l’Amazon App Store. En effet, la firme de Mountain View a annoncé la sortie de son application Google Play Games en 2022. Elle sera disponible tant sur Windows 10 et Windows 11 et grâce à elle, jouer à des jeux Android sur PC deviendrait un jeu d’enfant ! Voilà ce qu’a confirmé Greg Hartrell de chez Google dans une interview pour TheVerge :



« À partir de 2022, les joueurs pourront profiter de leurs jeux Google Play préférés sur plus d’appareils : basculer en toute transparence entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et, bientôt, un PC Windows. Ce produit conçu par Google apporte le meilleur du Google Play Games à plus d’ordinateurs portables et fixes, et nous sommes ravis d’étendre notre plate-forme pour que les joueurs puissent profiter encore plus de leurs jeux Android favoris »

A travers ces lignes, on peut comprendre qu’aucun partenariat entre Google et Microsoft n’a été nécessaire pour concevoir cette solution qui ne reposerait donc pas sur WSA. Google a semble-t-il avoir fait cavalier seul et proposera ainsi une application native qui permettra de jouer facilement sur PC aux jeux Android disponibles sur le Google Play Store. On peut donc se demander quel est l’avenir de l’Amazon App Store sur PC ainsi que des émulateurs Android qui deviendront finalement inutiles si la solution de Google se montre convaincante.