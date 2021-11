Comment copier / coller du contenu entre Android et Windows grâce à SwiftKey ?

Grâce au clavier SwiftKey, il est désormais possible de copier des textes et des liens entre votre smartphone Android et votre PC Windows. Cela marche également dans l’autre sens. Voyons comment activer cette nouvelle fonctionnalité !

Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité très intéressante à son clavier SwiftKey pour Android. En effet, depuis la dernière mise à jour, il est possible de copier / coller du contenu entre son smartphone Android et son PC Windows grâce à un presse-papiers synchronisé sur le Cloud. Cela fonctionne dans les deux sens donc vous pouvez aussi copier du contenu depuis votre PC et le coller sur votre téléphone. Voilà qui devrait vous éviter l’envoi de quelques e-mails inutiles !

Comment activer le copier / coller entre Windows et Android ?

Pour profiter de cette nouveauté, il faut disposer d’un PC sous Windows 10 (version 1809 ou supérieure) ou Windows 11 et avoir installé la version 7.9.0.5 de SwiftKey sur son smartphone Android. Ensuite, vous aurez besoin d’activer cette fonctionnalité puisqu’elle ne l’est pas par défaut. Pour ce faire :

Sur votre smartphone, rendez-vous dans les Paramètres du clavier SwiftKey. Il suffit de rechercher dans la liste de vos applications Clavier Microsoft SwiftKey. Ensuite, rendez-vous dans Entrée riche et activez Synchroniser l’historique du presse-papiers. Vous serez ensuite amené à vous connecter à votre compte Microsoft. Indiquez celui qui est configuré comme compte sur votre PC.

Sur votre PC, il faudra également activer cette fonctionnalité en vous rendant dans les Paramètres (Windows + i). Recherchez ensuite Presse-papiers et activez l’option Synchroniser vos appareils. Il est possible que Microsoft Authentificator vous demande de confirmer ce choix si vous avez activé la double authentification (ce que je vous recommande fortement).

Pour l’instant, il est possible de copier du texte ou des liens entre les deux systèmes mais cela ne fonctionne pas avec les images. Microsoft explique également que l’élément est disponible une heure maximum dans le presse-papiers après avoir été copié. La firme garantit également le chiffrement des données synchronisées entre les deux appareils. Enfin, cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Android mais pas encore iOS.