KB5005565 : la mise à jour de septembre est disponible pour Windows 10 !

Il est temps de mettre votre PC à jour ! Microsoft vient de libérer la nouvelle mise à jour cumulative mensuelle de septembre pour Windows 10. Vous pouvez la télécharger dès maintenant.

Alors que Windows 11 arrive ce 5 octobre et que la prochaine mise à jour de fonctionnalité de Windows 10 se prépare, place aujourd’hui à une nouvelle mise à jour cumulative de Windows 10. Microsoft a déployé comme chaque second mardi du mois son traditionnel « Patch Tuesday ». Cette mise à jour apporte encore une fois correctifs, améliorations mineures et patchs de sécurité. Si votre PC utilise la version 2004, 20H2 ou 21H1 de Windows 10, vous pouvez la télécharger dès maintenant sous le nom KB5005565. Voyons, en détails, ce qu’elle apporte, grâce au journal de modifications publié par Microsoft.

KB5005565 pour Windows 10, versions 21H1, 20H2 et 2004

Voici le changelog officiel publié par Microsoft pour détailler les améliorations de la mise à jour KB5005565 :

Met à jour la sécurité de votre système d'exploitation Windows.



Cette mise à jour améliore la qualité de la pile de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows. Les mises à jour de la pile de maintenance (SSU) garantissent que vous disposez d'une pile de maintenance robuste et fiable afin que vos appareils puissent recevoir et installer les mises à jour Microsoft.

Comment installer la mise à jour ?

Pour installer cette nouvelle mise à jour, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC (Windows + i), cliquer sur le menu « Mise à jour et sécurité » et ensuite sur le bouton de recherche de nouvelles mises à jour. KB5005565 devrait vous être proposé directement et son installation nécessitera seulement quelques minutes. Une fois votre PC redémarré, elle sera immédiatement appliquée. Bon téléchargement !