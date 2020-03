La BUILD 2020 est annulée, mais un événement virtuel aura bien lieu

Sans grande surprise, Microsoft a décidé d’annuler sa conférence des développeurs BUILD 2020. Au lieu de cela, la firme souhaite rassembler les développeurs autour d’un événement virtuel qui se tiendra à cette période.



La grande conférence des développeurs était sur la sellette mais les choses sont désormais claires : l’événement physique est purement et simplement annulé. Microsoft a en effet publié un communiqué sur le site de l’événement en expliquant notamment que les recommandations de l’Etat de Washington au regard du Coronavirus ne leur permettrait pas d’organiser l’événement. On imagine que la décision de Trump, à savoir interdire les Européens de fouler le sol américain a également accéléré cette prise de décision. Voici le communiqué de Microsoft à ce sujet :

« La sécurité de notre communauté est une priorité absolue. En ce qui concerne les recommandations de sécurité pour l'État de Washington, nous organiserons notre Microsoft BUILD annuel pour les développeurs en tant qu'événement numérique. Nous sommes impatients de rassembler notre écosystème de développeurs dans ce nouveau format virtuel pour apprendre et programmer ensemble. »

Microsoft reviendra dans les prochaines semaines avec davantage d’informations sur ce format virtuel. Des conférences et débats sont en tout cas au programme et celui-ci risque justement d’être très intéressant au vu des sorties prévues pour cette année, et notamment l’arrivée de Windows 10X. Affaire à suivre…