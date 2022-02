HoloLens 3 pourrait rejoindre le cimetière de Microsoft

Si l’on en croit Business Insider qui s’appuierait sur plus de 20 sources internes, Microsoft aurait mis fin au projet HoloLens 3 en raison de l’incertitude de sa plateforme et d’un changement de stratégie. De son côté, Microsoft dément...

HoloLens est un appareil sacrément en avance sur son temps que j’avais eu le plaisir de tester dans sa première version. Bien plus qu’un casque de réalité virtuelle, il permet de mixer le monde réel avec des éléments 3D qui viennent se greffer dans l’environnement. Je dois vous avouer que c’est très impressionnant à utiliser. Cependant, bien que la technologie impressionne, elle ne semble malheureusement pas trouver son public cible puisque Microsoft aurait mis fin à son développement.

Cette révélation provient du magazine Business Insider qui a discuté avec plusieurs actuels et anciens employés de Microsoft. Ces derniers semblent sacrément frustrés de la situation et de l’absence d’une ligne directrice claire concernant le casque de réalité mixte. D’après la source, le développement de HoloLens 3 aurait tout bonnement été arrêté et une certaine discorde dans les rangs de Microsoft aurait poussé certains ingénieurs à partir chez Facebook pour bosser sur son métaverse. Information contradictoire : Microsoft aurait accepté un partenariat avec Samsung pour développer un nouvel appareil de réalité mixte, mais cela aurait finalement encore accentué la division dans les équipes.

Microsoft, de son côté, nie formellement ce rapport et explique que « HoloLens reste un élément essentiel de nos plans pour les catégories émergentes comme la réalité mixte et le métaverse (…). Nous restons attachés à HoloLens et au développement futur d'HoloLens. ». Alors, qui croire ? Eh bien je vous laisserai seul juge mais je suis assez pessimiste pour son avenir. Alors, HoloLens va-t-il rejoindre Kinect et Windows Phone dans le cimetière de Microsoft ?