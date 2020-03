Microsoft 365 débarque pour les particuliers et remplace Office 365

Microsoft a annoncé l’arrivée de la version grand public de Microsoft 365 qui sera officiellement lancée le 21 avril prochain. Ce nouveau service remplacera l’abonnement actuel à Office 365 et apportera de nombreuses nouveautés… dont Teams.

Adieu Office 365, bonjour Microsoft 365

Microsoft a révélé ses nouveaux abonnements à Microsoft 365 Personnel et Famille. Ils remplaceront les actuels abonnements à Office 365 qui, pour rappel, donnaient accès à la suite Office dont Word, Excel, Outlook ou Powerpoint. Niveau tarif, rien ne change puisque le tarif recommandé sera toujours de :

6,99€ par mois ou 69€ par an pour l’abonnement personnel (un seul utilisateur et un espace de 1To sur OneDrive)

9,99€ par mois ou 99€ par an pour l’abonnement Famille (peut être partagé avec 5 autres utilisateurs qui profitent chacun d’un hébergement d’1To sur OneDrive pour stocker leurs photos ou fichiers dans le Cloud).

L’abandon du nom « Office 365 » à compter du 21 avril 2020 n’est pas le seul changement puisque Microsoft a également prévu de nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois. Faisons le point sur toutes ces nouveautés.

L'application Family Safety pour mieux gérer sa famille

Les abonnements à Microsoft 365 pour le grand public donneront accès à une nouvelle application baptisée Family Safety. Celle-ci permettra par exemple de recevoir une notification lorsque son enfant quitte la maison ou l’école, le géolocaliser ou encore contrôler son temps d’écran que ce soit sur PC, Xbox ou les téléphones Android grâce à Microsoft Launcher. L’application sera disponible dans les prochaines semaines sur Windows 10, Android et iOS. C’est en quelques sortes l’équivalent de Microsoft aux services Family Link de Google et Find My d’Apple.

Microsoft Teams débarque pour les particuliers

Alors que Skype reste le principal service de messagerie de Microsoft pour la communication entre particuliers, il semble peu à peu relégué en seconde zone. La firme vient d’annoncer l’arrivée pour le grand public de son outil collaboratif Microsoft Teams, déjà très populaire auprès des entreprises. La firme veut toutefois être claire : Teams ne remplacera pas Skype, mais offrira des possibilités supplémentaires à ce dernier.

Avec Teams, vous pourrez par exemple discuter avec les membres de votre famille ou avec vos amis dans un chat de groupe, effectuer des appels vidéo, partager des listes de tâches, des photos ou des documents. On peut imaginer l’intérêt de cette solution pour ceux qui planifient des voyages de groupe, ou encore pour des clubs sportifs qui souhaitent s’organiser pour leur prochain événement. Ces nouvelles fonctionnalités débarqueront d’ici la fin de l’année pour le grand public, mais il sera déjà possible de les tester en avant-première dès cet été.

Microsoft Editor pour améliorer son écriture

Avec la transition vers Microsoft 365, les abonnés actuels à Office 365 vont profiter de nouvelles fonctionnalités dans les applications Office. La principale, c’est l’arrivée de Microsoft Editor. Cette technologie basée sur l’intelligence artificielle permet d’aller beaucoup plus loin que les simples vérifications orthographiques ou de grammaire.

Microsoft Editor, qui s’intégrera autant dans Word, Outlook ou PowerPoint fera en sorte d’améliorer vos textes en signalant par exemple les mots que vous utilisez trop souvent. Cet outil vous présentera également des phrases alternatives pour améliorer votre style d’écriture. Une extension de navigateur débarquera également pour améliorer votre écriture, même sur le Web.

De nombreuses autres nouveautés pour les applications Office

D’autres fonctionnalités précédemment exclusives aux abonnés professionnels à Microsoft 365 débarqueront également dans les semaines à venir pour le grand public. Parmi celles-ci :



L’amélioration de vos présentations PowerPoint grâce à l’IA ;

Un coach qui vous donnera des conseils pour améliorer vos présentations orales ;

L’accès à plus de 8000 images, 300 nouvelles polices et 2800 nouvelles icônes pour créer des documents plus attrayants ;

L’arrivée de « Money in Excel » qui devrait ravir les anciens utilisateurs de Microsoft Money

Je vous renvoie vers le blog Microsoft 365 pour découvrir toutes ces nouveautés qui seront prochainement offertes à tous les particuliers ayant souscrits à un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille.