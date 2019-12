Insiders : Microsoft publie la build 19536 de Windows 10 (Canal Rapide)

Microsoft a publié cette nuit une nouvelle mise à jour de Windows 10 à destination des Insiders. Numérotée 19536, elle apporte quelques nouveautés intéressantes dont les pilotes optionnels, ou encore la configuration du groupe familial. Cette nouvelle mouture est disponible par le biais du Canal Rapide qui évolue pour l’occasion (j’en reparle dans le prochain article).

Les nouveautés de la version 19536

Les pilotes optionnels, intégrés dans les mises à jour facultatives

Si de nouvelles mises à jour facultatives pour votre PC sont détectées, elles sont désormais répertoriées sous Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update> Afficher les mises à jour facultatives. Dans ce nouvel espace, vous trouviez déjà les mises à jour de fonctionnalités et les mises à jour mensuelles de qualité non liée à la sécurité.

Désormais, les pilotes optionnels y prennent place. Grâce à cela, vous n'avez plus besoin de parcourir le Gestionnaire de périphériques pour mettre à jour un périphérique spécifique. Windows Update gardera automatiquement vos pilotes à jour, mais si vous rencontrez un problème, l'un des pilotes optionnels affiché dans cette section pourrait vous aider.



Configuration du groupe familial

Microsoft propose des fonctionnalités familiales qui s'étendent sur plusieurs plateformes telles que Windows, Xbox et Android. Sous Windows, vous pouvez configurer des éléments pour votre famille, comme les limites de temps d'écran, les filtres de contenu, demander aux enfants de les acheter avant d'acheter, ou même rester organisé avec un calendrier familial partagé, OneNote et un abonnement Office 365 Famille. Si vous partagez un appareil avec votre famille, il est facile de configurer son compte dans un groupe familial pour profiter de toutes ces fonctionnalités.

Dans cette version, Microsoft veut aider les utilisateurs à configurer leur appareil pour qu'il soit utilisé par plusieurs personnes de leur famille. Ainsi, si vous réinitialisez votre PC, un nouvel écran fait son apparition pendant la configuration pour vous demander qui utilisera l'appareil. Après avoir sélectionné des membres de votre famille, ils s’intégreront directement dans le groupe familial une fois qu’ils seront sur leur bureau pour démarrer directement avec toutes les fonctionnalités.



Mise à jour de l’application Votre Téléphone

Microsoft a publié une nouvelle version de son application Votre Téléphone pour Windows 10 disponible uniquement pour les Insiders. Après installation, vous pourrez désormais parcourir les 2000 dernières photos capturées sur votre téléphone, contre 25 auparavant. Microsoft en a également profité pour rappeler qu'il est désormais possible de passer des appels sur Windows 10 avec son application, et utiliser le stylet en mode miroir.

Autres modifications et améliorations

La build 19536 arrive également avec une belle liste de correctifs. Voici le changelog officiel publié par Microsoft :

Que vous souhaitiez augmenter votre productivité, réduire votre niveau de stress ou simplement libérer de l'espace mental, Microsoft To Do facilite la planification de votre journée et la gestion de votre vie. Si vous ouvrez To Do pour la première fois, vous remarquerez peut-être une nouvelle interface utilisateur qui vous aidera à installer la dernière version de To Do. Vous ne le verrez que la première fois que vous ouvrirez l'application, et les utilisateurs qui ont déjà installé To Do ne verront pas du tout cette étape.

Windows RE (environnement de récupération) ne nécessite plus de mot de passe administrateur pour accéder aux outils de récupération.

Nous avons mis à jour la nouvelle expérience de recherche de l'Explorateur de fichiers pour vous permettre de supprimer les recherches précédentes via une option si vous cliquez avec le bouton droit sur l'entrée dans la liste déroulante.

Nous avons résolu un problème entraînant l'abandon du premier caractère de votre requête lorsque le paramètre "Exploiter automatiquement dans la zone de recherche" était activé.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner la nécessité de télécharger à nouveau le jeu dans son intégralité lorsqu'une mise à jour de votre jeu installé venait via la boutique.

Nous avons résolu un problème qui pouvait faire en sorte que l'icône du Gestionnaire des tâches n'apparaissait pas dans la zone de notification de la barre des tâches même si elle avait été activée dans les paramètres.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le blocage du Gestionnaire de ressources et ne plus afficher d'activité sur le disque.

Nous avons résolu un problème avec le clavier télex vietnamien où, après avoir tapé une lettre majuscule dans certaines applications, Ctrl + A cessait de fonctionner dans cette application.

Nous avons résolu un problème où la création d'un nouveau pool de stockage dans l'interface utilisateur échouait avec un paramètre incorrect.

Nous avons résolu un problème où, après avoir fait glisser le bas d'une application UWP vers le haut pour la redimensionner, toute autre action de redimensionnement à partir du bas ne fonctionnerait pas.

Avec cette version, les utilisateurs qui avaient déjà utilisé HomeGroup ne verront plus de notification sur la mise à niveau concernant sa dépréciation.

Nous avons corrigé une faute de frappe dans le texte sous Paramètres> Rechercher> Fenêtre de recherche.

Nous travaillons sur l'ajout du dossier Téléchargements à vos options de paramètres de confidentialité, et vous le verrez dans le vol d'aujourd'hui. Plus de détails seront partagés plus tard.

Nous avons résolu un problème où, si votre appareil était hors ligne, le Narrateur annonçait toujours que les fonctionnalités linguistiques étaient disponibles au téléchargement lorsque vous accédiez aux options par langue sous Paramètres de langue.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner aucune info-bulle avec le texte intégral apparaissant dans les paramètres lorsque vous survolez du texte tronqué avec des points de suspension.

Nous supprimons le paramètre Hotspot 2.0 séparé sous Wi-Fi. Ce paramètre a été fourni alors que la fonctionnalité était encore en phase expérimentale, et son activation fait désormais partie de l'activation du Wi-Fi.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le blocage du niveau de la batterie Bluetooth affiché dans les paramètres et réduire ainsi la précision.

Nous avons résolu un problème où, si vous annuliez la version sur laquelle vous étiez, Windows Update pouvait toujours répertorier l'ancien numéro de version sous Historique des mises à jour.

Pour retrouver les bugs connus et autres informations au sujet de cette mise à jour, je vous renvoie vers l’article officiel publié sur le blog Windows.