L’ISO de Windows 10 (version 21H2, maj de novembre) est disponible

La version 21H2 de Windows 10 sera prochainement déployée pour les utilisateurs grand-public qui ne peuvent pas mettre à jour leur PC vers Windows 11. Les fichiers ISO sont désormais disponibles en téléchargement.

Dans quelques jours ou semaines, Microsoft va déployer la prochaine « grosse » mise à jour de Windows 10. Si j’ai mis ce terme entre guillemets, c’est car cette nouvelle mise à jour de fonctionnalité est assez maigre en nouveautés. Mis à part le support de la norme WPA3 H2E afin d’améliorer la sécurité du Wi-Fi, quelques améliorations pour Windows Hello Entreprise et des fonctionnalités supplémentaires pour WSL, rien de très croquant à se mettre sous la dent. La seule consolation pourrait être l’arrivée du nouveau Microsoft Store dans le futur qui, pour rappel, ne sera pas exclusif à Windows 11.

Si les nouveautés sont maigres, c’est car Microsoft concentre ses efforts sur son nouveau système d’exploitation, à savoir Windows 11. Cela étant, gardez à l’esprit que Windows 10 restera supporté jusqu’à octobre 2025. Aucune inquiétude donc, nous n’avez aucune obligation de migrer vers Windows 11 aujourd’hui. Votre PC coincé sous Windows 10 restera bien sécurisé pendant encore quatre ans grâce à la publication des mises à jour mensuelles de sécurité et un bon antivirus. Si vous cherchez toutefois à forcer l’installation de Windows11, je vous renvoie vers notre tutoriel. Revenons-en maintenant à nos moutons : la mise à jour de novembre 2021 de Windows 10, à savoir la version 21H2.



La semaine dernière, Microsoft a annoncé mettre en place l’une des dernières étapes avant le déploiement grand public de la mise à jour de novembre 2021 de Windows 10 : la mise à disposition de la version 21H2 pour les Insiders dans le canal Release Preview. Aujourd’hui, Microsoft a publié les fichiers ISO de cette version qu’il est possible de télécharger sur son site. Notez toutefois qu’il s’agit encore de la version Insider Preview, et non de la version RTM bien que celle-ci devrait se baser sur la même build, à savoir 19044.1288. Si vous gérez la flotte informatique d’une entreprise et avez envie de tester la version 21H2 de Windows 10 sur une machine de test, ou si vous êtes tout simplement curieux de tester cette version sur votre PC, vous pouvez donc télécharger les fichiers ISO en vous rendant sur cette page.