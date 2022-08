KB5016695 : nouvelle mise à jour de Windows 11 (Preview)

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 11 à destination des Insiders dans le canal Release Preview. Reprise sous le numéro KB5016695, elle reprend des améliorations de qualité non liées à la sécurité.

Si vous êtes Insider et avez configuré le canal Release Preview, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour Preview sur votre PC. Elle inclut une longue liste de correctifs ainsi que plusieurs petites nouveautés qui ne concernent pas l’interface utilisateur. Voici le changelog partagé par Microsoft au sujet de cette mise à jour. Pour la télécharger, rendez-vous comme d’habitude sur Windows Update. Les utilisateurs non Insiders devraient également pouvoir profiter de ces correctifs et améliorations dans les semaines qui viennent.

KB5016695, quoi de neuf ?