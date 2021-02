Windows 10 : vous saurez bientôt quand une application utilise votre Webcam

Vous craignez d'être "filmé" à votre insu par la webcam de votre PC ou de votre tablette ? Microsoft devrait prochainement intégrer une notification pour connaître les applications qui utilisent votre caméra.

Nous sommes toujours plus nombreux à télétravailler, et qui dit travail à distance, dit vidéoconférence… Beaucoup d’entre nous ne sommes pas à l’aise avec la fameuse webcam intégrée à notre tablette et notre PC. Ne risque-t-elle pas d’être exploitée à notre insu ? N’ai-je pas oublié de la désactiver après la réunion ? Vous avez probablement eu écho de récents scandales de plusieurs personnalités qui avaient oublié d’éteindre leur caméra après une vidéoconférence… Inutile de vous faire un dessin de ce que leurs correspondants ont pu voir.

Pour éviter toute mésaventure de ce genre, certains collent un petit autocollant par-dessus leur webcam. D’autres placent un petit clip en plastique sur celle-ci pour éviter que big brother ou d’autres n’aient accès à leur intimité. D’autres encore font simplement confiance à la petite diode qui s’allume au-dessus de leur écran lorsque la webcam est activée. De son côté, Microsoft prend ce problème très au sérieux et développerait une nouvelle fonctionnalité pour Windows 10 et Windows 10X liée à la sécurité des webcams.

En effet, d’après Windows Latest, Microsoft va prochainement intégrer une nouvelle icône dans la barre des tâches qui s’activera lorsque votre webcam est utilisée. Lorsque vous passerez votre souris au-dessus, vous pourrez voir quelles sont les applications qui utilisent votre caméra, par exemple Teams ou Skype. C’est, en somme, une fonctionnalité assez similaire à celle liée à l’utilisation du microphone puisqu’une icône apparaît déjà dans la barre des tâches lorsqu’il est utilisé. D’après la source, cette fonctionnalité serait déjà intégrée dans certaines versions preview de Windows 10X et a de fortes chances de débarquer également sur Windows 10. Alors, une fonctionnalité utile selon vous ?