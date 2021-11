Meilleur antivirus pour Windows 11 & 10 : que vaut Microsoft Defender ?

Chaque utilisateur qui accède à Internet ou installe des logiciels doit obligatoirement disposer d’un antivirus sur son PC. Autrement dit, pratiquement tout le monde est concerné puisque sans cette protection, votre ordinateur est très exposé aux attaques malveillantes. Il peut ainsi se transformer en machine zombie, laisser vos fichiers personnels filer sur le Web ou être rendu totalement inopérant, vous réclamant parfois une somme astronomique en bitcoins pour avoir à nouveau accès à vos fichiers chiffrés par des ransomwares.

Pour sécuriser son PC, s’assurer d’avoir un bon antivirus est probablement l’un des premiers réflexes à avoir lorsqu’on démarre son PC pour la première fois, et Microsoft nous a grandement facilité la tâche depuis 2015. Là où il y a une décennie, chaque utilisateur devait télécharger et installer un antivirus bien souvent payant pour se montrer suffisamment efficace, Microsoft a intégré gratuitement Windows Defender sur Windows 10. Six ans après, il reste l’un des meilleurs antivirus actuels si l’on en croit une nouvelle étude.

Comparatif des différents antivirus pour Windows 11 et Windows 11

AV-Test, un institut de sécurité informatique allemand, a publié un comparatif des différentes solutions antivirus sur le marché pour Windows 11 (ou 10). De nombreuses applications tierces ont été testées comme les biens connus Avira, Avast, Bitdefender, AVG, F-Secure, Kaspersky, McAffee, Norton, Eset. L’institut a bien entendu aussi analysé le logiciel antivirus installé par défaut sur Windows 10 et Windows 11 : Microsoft Defender.

Afin de constituer ce rapport, AV-Test a mis en place une procédure de test rigoureuse. Les différents logiciels antivirus sont ainsi testés sur plusieurs aspects : protection, performances et convivialité. Pour s’assurer de leur bonne protection, différents types d’attaques ont été effectués comme l’ouverture d’un fichier infecté joint à un e-mail ou encore l’installation d’un logiciel contenant un malware.

Pour chaque critère (protection, performances ou convivialité), le logiciel antivirus peut obtenir une note maximale de 6 points. Il ressort de cette étude que pratiquement toutes les solutions repartent avec un score quasi maximal pour ces différents critères. Microsoft Defender obtient par exemple la note maximale avec 18 points sur 18. De leur côté, les solutions alternatives les plus connues obtiennent également une note maximale. Je vous laisse comparer les différents scores dans le tableau ci-dessous.

Si vous vous demandez s’il est encore utile d’installer ou non un logiciel antivirus tiers, la réponse est probablement non sauf peut-être pour des usages spécifiques. Pour le grand public en tout cas, Microsoft Defender qui, pour rappel, est nativement intégré à Windows 11 et Windows 10 est amplement suffisant et a l’avantage d’être totalement gratuit et intégré au système. Si son interface ne vous plaît pas, sachez que Microsoft travaille sur un tout nouveau hub de sécurité pour Windows 11. Il est affiché en Preview sur le Store mais seul certains Insiders ou membres du personnel de Microsoft peuvent le tester pour l’instant.