La première mise à jour du Surface Book 3 est déjà disponible

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour de type firmware pour le Surface Book 3, son nouvel « ovni » destiné aux créatifs. Pour rappel, cet appareil dont je vous décrivais toutes les évolutions dans cet article , sera disponible chez nous à partir du 5 juin prochain. Si vous l’avez acheté, vous recevrez donc directement une mise à jour après sa première configuration qui apporte un certain nombre d’améliorations liées à la stabilité. Voici le journal de modifications publié par Microsoft :

