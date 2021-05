Internet Explorer sera définitivement enterré le 15 juin 2022 !

Après plus de 25 ans de bons et loyaux services (enfin non pas vraiment), Internet Explorer va enfin disparaître ! Microsoft a annoncé arrêter la prise en charge de son navigateur vieillissant dès le 15 juin 2022.

L’année dernière, Microsoft se préparait déjà à enterrer Internet Explorer 11 en supprimant sa compatibilité avec de plusieurs services comme Microsoft 365 à partir du 17 août 2021. Aujourd’hui, la firme fait un pas de plus puisqu’elle va officiellement arrêter de prendre en charge son ancien navigateur. La date avancée est celle du 22 juin 2022. Concrètement, passé cette date, l’application bureau ne pourra plus être téléchargée et elle ne sera plus supportée sur Windows 10 (mis à part les versions entreprise concernées par un contrat de service étendu). Voici le communiqué officiel que vous pouvez retrouver en intégralité ici.

« Au cours de l'année dernière, vous avez peut-être remarqué notre abandon du support Internet Explorer («IE»), comme l'annonce de la fin du support IE par les services en ligne Microsoft 365 . Aujourd'hui, nous sommes à la prochaine étape de ce voyage : nous annonçons que l'avenir d'Internet Explorer sur Windows 10 est dans Microsoft Edge. Microsoft Edge est non seulement une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne qu'Internet Explorer, mais il est également en mesure de répondre à un problème clé: la compatibilité avec les sites Web et les applications plus anciens et hérités. Microsoft Edge intègre le mode Internet Explorer («mode IE»), ce qui vous permet d'accéder à ces sites Web et applications hérités d'Internet Explorer directement depuis Microsoft Edge. Avec Microsoft Edge capable d'assumer cette responsabilité et plus encore, l'application de bureau Internet Explorer 11 sera retirée et ne sera plus prise en charge le 15 juin 2022 pour certaines versions de Windows 10. »



Si vous vous demandez pourquoi Microsoft maintenait encore à jour Internet Explorer 11, c’est tout simplement car certaines applications Web anciennes, principalement professionnelles, pouvaient être consultés uniquement via ce navigateur. Bonne nouvelle, le « mode IE » intégré au nouveau navigateur Edge basé sur Chromium fait le job et assure une compatibilité parfaite avec ces sites (qui feraient bien d’être mis à jour soit dit en passant ^^).



Et dire qu’il faut un temps, Internet Explorer était le premier navigateur utilisé sur Windows. Cette époque, je n’en ai pas que de bons souvenirs puisqu’en temps que développeur Web, IE m’a valu de sacrées prises de tête avec le HTML et le CSS pour afficher correctement certaines pages Web (alors que Firefox et Chrome les faisaient tourner parfaitement). Merci donc à Google et Mozilla d’avoir donné un sacré coup de fouet à Microsoft pour qu’ils nous pondent un navigateur décent dont je suis désormais pleinement satisfait : le nouvel Edge !