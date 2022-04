Changer de navigateur sur Windows 11 devient enfin plus facile

Avec l’arrivée du nouvel Edge (et même avant), Microsoft essaie de mettre le plus en avant possible son nouveau navigateur. Cependant, la limite est parfois franchie lorsqu’on constate qu’ouvrir un lien Web depuis la recherche Windows s’ouvre obligatoirement dans Edge même si un autre navigateur a été configuré par défaut… encore faut-il réussir à le faire ! Bonne nouvelle puisque l'opération est désormais simplifiée !



Vous l’avez probablement remarqué, changer de navigateur s’est avéré relativement compliqué sur Windows 11. Il faut non seulement définir le navigateur en tant que tel par défaut, mais également configurer chaque type de fichier Web pour qu’il s’ouvre dans son navigateur préféré. Par exemple, un fichier .html ou .xml continuait à s’ouvrir dans Edge bien que Chrome ou Firefox avaient été configurés.

Bien que la cause peut-être tout simplement technique, beaucoup d’utilisateurs pensent que ce changement est volontaire pour « inciter » les utilisateurs à réadopter le navigateur de Microsoft. Ce « forcing » a finalement un impact plus négatif qu’autre chose pour l’éditeur logiciel qui va enfin simplifier ce processus.

Un changement de navigateur qui fonctionne enfin !

Comme l’a remarqué un utilisateur de Reddit, la build 22000.593 de Windows 11 (disponible sous le nom KB5011563) apporte un changement majeur à ce niveau. Désormais, lorsque vous définissez un autre navigateur par défaut, toutes les extensions de fichiers associées au Web sont automatiquement basculées vers le navigateur préféré. Fini donc le temps où il fallait configurer chaque type de fichier un à un.

Pour rappel, KB5011563 est une mise à jour facultative. Si vous désirez l’installer, il faut donc vous rendre dans les Paramètres de votre PC > Windows Update et rechercher les nouvelles mises à jour. Si vous êtes patient, vous pouvez également attendre le prochain Patch Tuesday (dispo le 12 avril) qui inclura cette modification.