xCloud sera intégré au Xbox Game Pass ; une application Windows 10 découverte

Alors que les premiers testeurs du projet xCloud ont été sélectionnés en France, une application pour le service de streaming de jeu a été découverte sur Windows 10 mais est réservée aux développeurs. On apprend par ailleurs que xCloud sera intégré à l'abonnement Xbox Game Pass.

Les premiers testeurs sélectionnés en France

xCloud est un service que l’on peut comparer à Netflix, mais pour le jeu vidéo. A partir de n’importe quel appareil, même un smartphone peu puissant, il est possible de jouer à de véritables jeux Xbox. Seul impératif technique : disposer d’une bonne connexion Internet puisque ce sont les serveurs de Microsoft qui calculent les graphismes du jeu et vous transmettent le flux vidéo.

Le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft est encore en phase de test dans de nombreux pays avant sa sortie, normalement, d'ici la fin de l'année. Pour rappel, vous pouvez y prendre part si vous le souhaitez. Toutes les informations sont à retrouver ici. Microsoft France a d’ailleurs confirmé la semaine dernière que les premiers chanceux à prendre part à cette phase de test avaient été sélectionnés. N’hésitez pas d’ailleurs à me dire dans les commentaires si vous en faites partie, et ce que vous pensez de xCloud.

L’application xCloud découverte sur Windows 10

Pour l’instant, xCloud est disponible en test sur Android, mais également sur iOS dans une Preview très limitée à cause de la politique d’Apple. Cependant, une application pour Windows 10 pourrait également être en route. Un joueur avait d’ailleurs découvert que Phil Spencer, le patron de Xbox, utilisait une application xCloud pour Windows 10. WalkingCat nous apprend sur Twitter avoir découvert cette application sur le Microsoft Store.

Si vous souhaitez la tester, vous pouvez cliquer ci-dessous pour avoir un aperçu de l'application baptisée Xbox Game Streaming, mais vous ne pourrez malheureusement pas la télécharger. Comme on peut le lire dans la description, cette application semble pour l'instant réservée aux développeurs. De plus, il faut introduire un code unique, probablement envoyé à quelques Microsoftees pour pouvoir la télécharger.



Nom : Xbox Game Streaming (Test App)

: Xbox Game Streaming (Test App) Taille : 325.04 Mo

: 325.04 Mo Prix : gratuit

: gratuit Télécharger

On ne sait pas encore si Microsoft envisage de sortir une application dédiée à son service de jeu sur Windows 10. Cependant, il serait plus cohérent que xCloud soit directement intégré à l’application Xbox pour Windows 10. Cette fonctionnalité est d’ailleurs très ressemblante au Xbox Game Streaming, qui vous permet déjà de jouer à sa console directement à partir de son PC. Si vous avez une Xbox à la maison, je vous renvoie d’ailleurs vers cet article pour savoir comment faire. Notez que l'application découverte par WalkingCat permet également d'utiliser le streaming depuis la console, d'où son nom probablement.



xCloud sera intégré au Xbox Game Pass

Dernière information et de taille sur le projet xCloud : sa politique tarifaire. Phil Spencer a annoncé que xCloud sera directement intégré au Xbox Game Pass. Pour rappel, cet abonnement d'une dizaine d'euros payé mensuellement permet de jouer à plus d'une centaine de jeux sur Xbox (et également sur PC en édition Ultimate). Vous pouvez découvrir le communiqué officiel de Microsoft en cliquant ici , sinon, voici le passage le plus intéressant :

Plus tard cette année, notre technologie de streaming de jeux en nuage, Project xCloud, arrivera sur Game Pass - afin que vous et vos amis puissiez diffuser et jouer aux jeux que vous aimez ensemble sur vos appareils. (...). J'ai toujours cru que le jeu a un pouvoir unique pour nous rassembler, et je suis fier de la façon dont notre forme d'art introduit ce pouvoir unique à plus de personnes en période de besoin. Je ne doute pas que nous vivrons cette expérience plus fort que jamais.