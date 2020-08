Internet Explorer 11 sera bientôt enterré par Microsoft

Microsoft a annoncé la fin du support d'Internet Explorer et de son ancien navigateur Edge dans tous les logiciels de la suite Microsoft 365. Pour les utiliser, il faudra impérativement installer le nouvel Edge, si ce n'est déjà fait.



Vous pensiez qu’Internet Explorer 11 n’est plus de ce monde depuis longtemps ? Détrompez-vous ! Comme en témoigne les données de NetMarketShare, le vieux navigateur de Microsoft est encore utilisé par près de 6% des utilisateurs dans le monde. Même si aucune statistique n’existe quant à ses utilisateurs, on imagine qu’il est principalement utilisé sur de vieux PC ou pour faire tourner les logiciels hérités de certaines entreprises. Celles-ci n’auront choix de s’adapter dans les prochains mois...

Le nouvel Edge deviendra le seul navigateur de Microsoft supporté par la firme

L’heure est au changement puisque Microsoft annonce la fin du support d’Internet Explorer 11 dans les services Microsoft 365 à compter du 17 août 2021. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Qu’il ne sera plus possible d’utiliser les applications et services de Microsoft 365 à partir de ce navigateur à compter de cette date. Pour l’application Web de Microsoft Teams, la date est même fixée au 30 novembre 2020.

Pour rappel, Microsoft dispose encore de trois navigateurs différents :



Internet Explorer 11 qui est la version finale du navigateur de Microsoft, tant détesté par les utilisateurs ;

qui est la version finale du navigateur de Microsoft, tant détesté par les utilisateurs ; Edge Legacy introduit avec Windows 10 en 2015 qui ne sera officiellement plus mis à jour à compter du 9 mars 2021 ;

introduit avec Windows 10 en 2015 qui ne sera officiellement plus mis à jour à compter du 9 mars 2021 ; Le nouveal Edge, basé sur Chromium, qui sera à terme le seul navigateur supporté par Microsoft. Pour rappel, le déploiement automatique du nouvel Edge a débuté sur Windows 10. A terme, tous les utilisateurs de Windows 10 le recevront par le biais de Windows Update.

De nombreuses entreprises utilisent encore et toujours des applications héritées d’Internet Explorer 11. Microsoft a bien conscience que l’arrêt de son support risque de causer des problèmes. Cependant, la firme propose dans le nouvel Edge un mode Internet Explorer 11 afin d’assurer la compatibilité avec ces logiciels. Voilà, pour terminer, le communiqué officiel de la fin du support d’Internet Explorer 11 dans Microsoft 365.

« Les clients utilisent IE 11 depuis 2013, alors que l'environnement en ligne était beaucoup moins sophistiqué que le paysage actuel. Depuis lors, les standards Web ouverts et les nouveaux navigateurs, comme le nouveau Microsoft Edge, ont permis des expériences en ligne meilleures et plus innovantes. Nous pensons que les abonnés Microsoft 365, dans les contextes grand public et commerciaux, seront bien servis avec ce changement grâce à un accès Web plus rapide et plus réactif à de plus grands ensembles de fonctionnalités dans des ensembles d'outils de tous les jours comme Outlook, Teams, SharePoint, etc. »