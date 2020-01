KB4528760 / KB4534273 : le Patch Tuesday de janvier est dispo sur Windows 10

Microsoft ne fait pas exception à la règle et a publié cette nuit son traditionnel Patch Tuesday. Cette mise à jour qui intervient chaque second mardi du mois est disponible dès à présent pour tous les utilisateurs d’une version supportée de Windows 10.

Si vous utilisez la version 1909, 1903 ou 1809 de Windows 10, une nouvelle mise à jour devrait être disponible dès à présent sur Windows Update. Il ne s’agit pas d’une mise à jour de fonctionnalité, donc vous ne profiterez pas de nouveautés liées au système d’exploitation. Cependant, cette mise à jour est loin d’être inutile puisqu’elle apporte son lot de correctifs et d’améliorations de sécurité au système d’exploitation.

Si votre PC est équipé des versions 1903 ou 1909 de Windows 10, la mise à jour qui vous sera proposée sera affichée sous le nom KB4528760 sur Windows Update. Si vous utilisez par contre la version 1809 de Windows 10, ce sera la KB4534273. Notez que si vous êtes dans le second cas, Microsoft commence à « forcer » les utilisateurs à migrer vers la version la plus récente de Windows 10 puisque la version 1809 ne sera plus supportée dès le mois de mai prochain.

KB4528760 pour Windows 10 version 1903/1909

Si vous utilisez l’une des deux derniers versions de Windows 10, la mise à jour qui vous sera proposée est exactement la même. Voici ce qu’elle apporte selon le changelog officiel de Microsoft :

Mises à jour de sécurité pour la plate-forme et les cadres d'application Windows, l'entrée et la composition Windows, la gestion Windows, la cryptographie Windows, le stockage Windows et les systèmes de fichiers, le moteur de script Microsoft et Windows Server.

KB4534273 pour les versions antérieures

Si vous utilisez une version plus ancienne de Windows 10, vous recevrez également le Patch Tuesday mais sous un autre numéro. Les correctifs sont différents des versions plus récentes de Windows 10. Voici le changelog officiel :

Résolution d'un problème de prise en charge des nouvelles stratégies de cookies SameSite par défaut pour la version 80 de Google Chrome.

Mises à jour de sécurité pour Windows App Platform et Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Management, Windows Cryptography, Windows Virtualization, Microsoft Scripting Engine et Windows Server.

Comment installer cette mise à jour ?

Si vous avez configuré la réception des mises à jour automatique sur Windows Update, le Patch Tuesday pourrait déjà avoir été installé sur votre PC. Pour le vérifier, rendez-vous dans les Paramètres de Windows 10 > Mise à jour et sécurité > Windows Update et vérifiez si de nouvelles mises à jour sont disponibles.