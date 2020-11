Windows 10, version 1909 : pourquoi devez-vous installer cette mise à jour ?

Si votre PC embarque une ancienne version de Windows 10, vous allez recevoir prochainement un message vous indiquant qu’une mise à jour obligatoire doit-être installée. Pas d’inquiétudes si vous êtes concerné, mais voyons pourquoi il est important d’effectuer cette mise à jour.

Lorsqu’une mise à jour de fonctionnalité de Windows 10 est publiée par Microsoft, elle ne s’installe plus automatiquement sur les PC compatibles. En effet, afin de donner plus de contrôle aux utilisateurs, chaque mise à jour de fonctionnalité est désormais facultative pendant un an. Ce n’est qu’à l’approche de la fin de la période de support, généralement 18 mois à compter du début de sa distribution pour le grand public, que la mise à jour devient obligatoire. Concrètement, une notification informera les utilisateurs qu’ils doivent effectuer une mise à niveau. Celle-ci finira par s’installer automatiquement à l’approche de la fin de vie de la version. C’est ce qu’il va bientôt se passer pour les utilisateurs de la version 1903 de Windows 10.

Pourquoi faut-il mettre à jour son PC ?

Alors que la version 1809 n’est plus supportée depuis ce mois-ci, la version 1903 ne le sera plus à compter du mois prochain. En effet, les utilisateurs dont les PC embarquent encore cette version recevront la dernière mise à jour cumulative en décembre. Pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles dès 2021, ils devront impérativement installer une version plus récente de Windows 10. Dans sa documentation Microsoft explique :

« Le 8 décembre 2020, toutes les éditions de Windows 10, version 1903 et Windows 10 Server, version 1903 arriveront en fin de service. Après cette date, les appareils exécutant ces éditions ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité et de qualité. Pour vous garder protégé et productif, nous commencerons bientôt à mettre à jour les appareils exécutant Windows 10, version 1903 vers Windows 10, version 1909. Cette mise à jour s'installera comme une mise à jour mensuelle, ce qui se traduira par une expérience de mise à jour beaucoup plus rapide. »

Si votre PC est encore équipé de la version 1903 de Windows 10, ne vous étonnez donc pas si la version 1909 s’installe automatiquement. Cette mise à jour de fonctionnalité étant mineure, l'installation devrait être relativement rapide. D’ailleurs, c’est assez étonnant que Microsoft force l’installation de cette version plus ancienne qui date de novembre 2019. Depuis lors, deux nouvelles mises à jour de fonctionnalité sont disponibles à savoir la version 2004 qui apporte pas mal de nouveautés et la version 20H2 plus mineure.