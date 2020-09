KB4571756 / KB4574727 : la mise à jour de septembre est dispo sur Windows 10

Ce 8 septembre, place à une nouvelle mise à jour de Windows 10 ! Eh oui, comme chaque second mardi du mois, Microsoft lance le déploiement de son « Patch Tuesday ». Cette mise à jour cumulative apporte une nouvelle fois de nombreux correctifs. Faisons le point !

Microsoft vient de lancer sa mise à jour mensuelle pour Windows 10. En fonction de la version installée sur votre PC / tablette, vous la recevrez via Windows Update sous le nom KB4571756, KB4574727 ou KB4570333. Alors, quoi de neuf au menu ? Aucune nouveauté forcément puisqu’il s’agit d’une mise à jour cumulative et non une mise à jour de fonctionnalité. Cependant, de nombreux correctifs sont au programme de cette nouvelle mise à jour. Espérons qu’ils permettent de tirer un trait sur les bugs provoqués, notamment, par la version 2004 de Windows 10, et surtout, qu’ils n’en causent pas de nouveaux. Voici le changelog publié par Microsoft pour les différentes versions encore supportées de Windows 10.

KB4571756 pour Windows 10, version 2004

Voici les points forts de cette mise à jour :

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de périphériques d'entrée (tels qu'une souris, un clavier ou un stylet).

Mises à jour pour améliorer la sécurité lorsque Windows effectue des opérations de base.

Mises à jour pour le stockage et la gestion des fichiers.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation des produits Microsoft Office.

Et en détails :

Résout un problème avec une éventuelle élévation de privilèges dans windowmanagement.dll .

Résout un problème de vulnérabilité de sécurité avec les proxys utilisateur et les serveurs intranet basés sur HTTP. Après avoir installé cette mise à jour, les serveurs intranet basés sur HTTP ne peuvent pas exploiter un proxy utilisateur par défaut pour détecter les mises à jour. Les analyses utilisant ces serveurs échoueront si les clients n'ont pas de proxy système configuré. Si vous devez utiliser un proxy utilisateur, vous devez configurer le comportement à l’aide de la stratégie Windows Update «Autoriser l’utilisation du proxy utilisateur comme solution de secours en cas d’échec de la détection à l’aide du proxy système». Cette modification n'affecte pas les clients qui sécurisent leurs serveurs Windows Server Update Services (WSUS) avec les protocoles Transport Layer Security (TLS) ou Secure Sockets Layer (SSL). Pour plus d'informations, voir Garantir la sécurité des clients, modifications des analyses par rapport aux serveurs Windows Server Update Service (WSUS) .

Mises à jour de sécurité pour la plate-forme et les cadres d'applications Windows, le composant graphique Microsoft, la saisie et la composition Windows, Windows Media, Windows Shell, l'infrastructure Windows Cloud, les principes de base de Windows, la gestion Windows, le noyau Windows, la virtualisation Windows, le stockage et les systèmes de fichiers Windows, le moteur de script Microsoft, et le moteur de base de données Microsoft JET.

KB4574727 pour Windows 10, version 1909 / 1903

Mises à jour pour améliorer la sécurité lorsque Windows effectue des opérations de base.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de périphériques d'entrée (tels qu'une souris, un clavier ou un stylet).

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation des produits Microsoft Office.

KB4570333 pour Windows 10, version 1809

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation des produits Microsoft Office.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de périphériques d'entrée tels qu'une souris, un clavier ou un stylet.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lorsque Windows effectue des opérations de base.

Mises à jour pour le stockage et la gestion des fichiers.

Comment installer la mise à jour ?

Pour installer la mise à jour, rien de plus simple puisqu’il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité puis cliquer sur le bouton de recherche de mise à jour sur Windows Update. Le déploiement étant généralisé, la mise à jour devrait être disponible dès maintenant pour votre PC à condition que la version de Windows 10 installée sur votre machine est bien prise en charge. Bon téléchargement !