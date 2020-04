KB4549951 / KB4549949 : la mise à jour d’avril est dispo sur Windows 10

Nous sommes aujourd’hui le mardi 14 avril, et donc le second mardi du mois. Malgré le confinement et la suspension des mises à jour non prioritaires pour Windows 10, Microsoft a déployé son traditionnel Patch Tuesday. Au menu aujourd’hui : de nombreux correctifs de sécurité destinés à mieux protéger votre PC.

Que votre PC soit équipé de la dernière version de Windows 10, à savoir la 1909, ou d’une version un peu plus ancienne, une mise à jour est disponible dès à présent pour votre PC. En fonction de votre version, elle apparaîtra dans Windows Update sous le nom KB4549951 ou KB4549949. Cette mise à jour n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité puisqu’il s’agit d’une mise à jour cumulative. Cependant, elle s’installera automatiquement sur votre PC afin d’améliorer sa sécurité. Pour les nouveautés, il faudra attendre la version 2004 qui devrait être disponible dans les semaines à venir.

KB4549951 pour Windows 10 version 1903 et 1909

Si votre PC est équipé de la version 1909 ou 1903, vous recevrez via Windows Update la mise à jour reprise sous le nom KB4549951. Voici le journal de modifications publié par Microsoft en ce qui concerne cette mise à jour :

Résolution d'un problème qui empêche l'installation de certaines applications si elles sont publiées à l'aide d'un objet de stratégie de groupe.

Mises à jour de sécurité pour le moteur de script Microsoft, la plate-forme et les cadres d'application Windows, l'infrastructure cloud Windows, la virtualisation Windows, le composant graphique Microsoft, le noyau Windows, Windows Media, Windows Shell, la gestion Windows, les principes de base Windows, la virtualisation Windows, le stockage Windows et les systèmes de fichiers, Windows Update Stack et le moteur de base de données Microsoft JET.

KB4549949 pour Windows 10 version 1809

Si votre PC est équipé de la version 1809 de Windows 10 (qui date déjà de près de 18 mois), il est temps de mettre à jour votre PC en recherchant manuellement les mises à jour. En effet, cette version ne sera plus supportée à partir du mois prochain et il est donc nécessaire de mettre votre PC à jour vers la dernière version. En attendant, la mise à jour KB4549949 est tout de même proposée et apporte des correctifs similaires aux versions 1909 et 1903 :

Résolution d'un problème qui empêche l'installation de certaines applications si elles sont publiées à l'aide d'un objet de stratégie de groupe.

Mises à jour de sécurité du moteur de script Microsoft, du noyau Windows, de la plate-forme et des cadres d'application Windows, du composant graphique Microsoft, de Windows Media, du shell Windows, de la gestion Windows, de l'infrastructure cloud de Windows, des principes de base Windows, de la virtualisation Windows, de la mise en réseau Windows, du stockage Windows et des systèmes de fichiers, Windows Mettre à jour la pile et le moteur de base de données Microsoft JET.

Comment installer cette mise à jour ?

Si vous n’avez pas désactivé la réception des mises à jour automatiques, le Patch Tuesday du mois d’avril s'installera automatiquement via Windows Update. Si vous n’avez pas encore reçu la notification, vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour en vous rendant dans les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update.