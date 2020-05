Windows 10 : comment restaurer l’ancienne version d’un fichier OneDrive ?

Vous aimeriez pouvoir retrouver un fichier stocké sur OneDrive dans l'état où il se trouvait il y a une semaine, avant qu'il soit par exemple infecté par un malware, corrompu ou écrasé par erreur ? C'est désormais possible, directement depuis l'explorateur de fichiers de Windows 10.

Microsoft propose une fonctionnalité très pratique au sein de OneDrive : l’historique des versions d’un fichier. En clair, elle permet aux utilisateurs de retrouver d’anciennes versions de leurs fichiers même lorsqu’une modification y a été appliquée par la suite.

Prenons un exemple concret : vous créez un document Word et l’enregistrez sur OneDrive. Deux semaines plus tard vous l’ouvrez à nouveau et effectuez une modification. En utilisant l’historique des fichiers, vous pourrez restaurer ce fichier à l’état d’origine, ce qui peut être très utile si votre fichier a, par exemple, été corrompu à cause d’un bug de sauvegarde.

Restaurer une ancienne version d'un fichier OneDrive directement sur Windows 10, c'est maintenant possible !

Disponible depuis 2018 au sein de OneDrive Web, Microsoft vient d’annoncer que l'historique des versions d'un fichier débarquait désormais directement dans l’explorateur de fichiers de Windows 10 et également sur macOS. Pour l’utiliser sur votre PC, c’est très simple :

Installez l'application OneDrive, si ce n'est déjà fait, en la téléchargent directement depuis le site de Microsoft

Rendez-vous dans l'explorateur de Fichiers et cliquez sur OneDrive

Cliquez droit sur le fichier que vous souhaitez restaurer dans une ancienne version, et sélectionnez "Historique des versions"