Windows Update : concept d'une interface beaucoup plus claire sur Windows 10

Vous trouvez Windows Update peu clair, et ne donnant pas assez d’informations sur le contenu des mises à jour proposées pour votre PC ? Voici un concept, assez intéressant, qui montre comment Microsoft pourrait améliorer l’interface d’installation des mises à jour de Windows 10.

Il est quand même loin le temps où Microsoft nous forçait à installer des mises à jour de Windows. Quoi de plus frustrant que de devoir boucler son travail en moins de 15 minutes car le PC devait redémarrer impérativement pour finaliser l’installation d’une mise à jour. Au fur et à mesure des versions de Windows 10, Microsoft a amélioré l’expérience d’installation des mises à jour qui est désormais beaucoup plus souple. Prochainement, Windows Update va encore s'enrichir et proposera une page regroupant tout les mises à jour facultatives que vous pouvez choisir d’installer ou non. Cela fait d’ailleurs partie des nouveautés de la prochaine version de Windows 10 numérotée 2004.

Même si l’expérience de Windows Update est meilleure aujourd’hui, elle est encore loin d’être parfaite. Un designer s’est mis en tête de concevoir ce qui est pour lui une interface simple mais complète, et son concept pourrait bien donner des idées à Microsoft. Zee-Al-Eid Ahmad Rana a en effet partagé quelques captures d’écran sur Twitter de ce qu’il aimerait pouvoir retrouver sur Windows Update afin, notamment, de clarifier et de mieux organiser les mises à jour.

Voici les principales différences et améliorations apportées par ce concept. Les utilisateurs peuvent :

connaitre le poids de chaque mise à jour, la vitesse de téléchargement et l’avancement de son installation

retrouver les mises à jour catégorisées par type (fonctionnalité, office, sécurité,…)

cocher les mises à jour qu’ils souhaitent installer ou non

retrouver plus d’informations sur ce qu’elles apportent au système d’exploitation dans le panneau de droite

être informés grâce à un petit encart affiché en bas à droite de l’écran lorsqu’une mise à jour est disponible ou a terminé son installation

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve plusieurs idées très intéressantes en tant qu’utilisateur et je serai ravi que Microsoft en pioche certaines pour améliorer l’expérience. Bon nombre d’utilisateurs installent aujourd’hui machinalement les mises à jour proposées sur Windows 10 sans même connaître leur contenu. Un peu plus d’informations, de simplicité et de contrôle ne feraient pas de mal dans le futur. Et vous, quel est votre avis ?