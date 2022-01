Retrouver le Menu Démarrer de Windows 10 sur Windows 11 grâce à ce petit outil

Windows 11 a apporté de très nombreux changements et l'un d'eux en particulier n'est pas au goût de tous les utilisateurs : le Menu Démarrer. En effet, celui-ci n’utilise plus de tuiles dynamiques et se retrouve centré par défaut. Voyons comment "restaurer" l'ancien Menu Démarrer de Windows 10 sur Windows 11.

Si vous êtes habitué à Windows 10, vous risquez d’être déboussolé ou de ne pas apprécier le changement de Menu Démarrer qu'apporte Windows 11. Il est vrai que ce menu bien plus statique que le précédent change radicalement du précédent et n'est pas du goût de tous. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement au sujet de ce Menu et si vous en faites partie, inutile de fouiller dans les paramètres pour retrouver l'ancien. Vous ne trouverez aucune option qui permet ce changement. Cependant, j'ai tout de même une solution pour vous : le logiciel 10SM.

Découvrez le logiciel 10SM

Dans l'optique de restaurer le Menu Démarrer de Windows 10 sur Windows 11, un développeur tiers a conçu un petit logiciel tiers qu'il a mis gratuitement à disposition sur GitHub. Baptisé 10SM (SM pour Start Menu, bande de coquins !), il permet tout simplement de remplacer le Menu Démarrer de Windows 11 par celui de Windows 10. Si vous souhaitez le tester, il suffit de vous rendre sur cette page pour télécharger le petit outil et suivre la procédure d'installation.

Comme l'indique le développeur, l'installation des fichiers requis pour restaurer l'ancien Menu Démarrer nécessite la modification des fichiers système. De plus, il est possible que cet outil ne fonctionne plus avec une version ultérieure de Windows 11. Le logiciel a été testé avec la build 22000.376 de Windows 11. Procédez donc avec prudence si vous souhaitez l'installer. Un backup du registre peut être utile. Sachez également qu'un petit bug peut causer une lenteur lors de la fermeture du Menu Démarrer.

Si vous n'êtes pas contre le fait de mettre quelques euros pour un logiciel plus complet qui offre de très nombreuses options de personnalisations du Menu Démarrer de Windows 11, vous pouvez également tester Start11. Conçu par l'éditeur Stardock, il s’agit d’une solution plus complète, mais payante. Alors, vous êtes vous habitué au nouveau Menu Démarrer de Windows 11 ? Utilisez-vous ce type de logiciel pour personnaliser votre expérience ?