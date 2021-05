Fin du support de la version 1909 de Windows 10 : êtes-vous bien protégé ?

Microsoft a distribué hier son traditionnel Patch Tuesday sous le nom KB5003169 ou KB5003173 selon la version du système. Cette mise à jour mensuelle destinée à apporter des améliorations de stabilité et de sécurité a permis de combler 55 failles, dont 4 classées comme critiques et 50 comme importantes. Bien qu’à première vue, elles ne semblent pas avoir été utilisées pour proférer des attaques, on ne saurait que rappeler de tenir sa version de Windows à jour afin de réduire le risque d’être piraté.

Plus de mise à jour de sécurité pour Windows 10, version 1909

Si vous utilisez encore la version 1909 de Windows 10, il est plus que temps d’installer une version plus récente. En effet, Microsoft a distribué hier la dernière mise à jour de sécurité destinée à cette version datant déjà d’automne 2019. Depuis lors, deux nouvelles versions de Windows 10 ont été publiées (2004 et 20H2) et une nouvelle est sur le point d’être déployée ce mois-ci (21H1). Si votre PC utilise encore la version 1909, une notification devrait déjà vous avoir alerté qu’il était temps de mettre à jour Windows. En cas de doute, il suffit de vous rendre dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité et vérifier les mises à jour. Si une nouvelle mise à jour de fonctionnalité est disponible, un encart apparaîtra sous le bouton de recherche afin de vous permettre de l’installer.

Selon les chiffres d’AdDuplex publiés il y a deux semaines, 11,1% des PC exécutent encore la version 1909 de Windows 10, et 9% utilisent une version encore plus ancienne. Autrement dit, sans tenir compte des nouvelles installations, près de 20% des PC ne sont plus protégés aujourd’hui. Comme l’explique Microsoft :

« Windows 10, version 1909, est en fin de service le 11 mai 2021 pour les appareils exécutant les éditions Home, Pro, Pro for Workstation, Nano Container et Server SAC. Après le 11 mai 2021, ces appareils ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité et de qualité contenant une protection contre les dernières menaces de sécurité. Pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité et de qualité, Microsoft recommande la mise à jour vers la dernière version de Windows 10 »