KB5000802 : un bug cause un écran bleu après l'impression d'un document

La mise à jour KB5000802 est disponible depuis hier, mais elle ne semble pas ravir tous les utilisateurs qui l’ont appliquée. Plusieurs se plaignent en effet d’un écran bleu de la mort (BSOD) après avoir installé cette mise à jour, notamment quand ils impriment un document.

Le Patch Tuesday du mois de mars est disponible depuis hier soir pour les utilisateurs de Windows 10. La mise à jour apporte un certain lot de correctifs mineurs et de sécurité, mais un bug assez gênant semble se produire auprès d’une partie des utilisateurs qui l’ont téléchargée sur leur PC. Comme on peut le lire sur les forums Reddit, plusieurs utilisateurs se plaignent d’écrans bleus intempestifs depuis qu’ils ont installé la mise à jour.

Visiblement, le problème se produit systématiquement sur certains PC après l’impression d’un document, que ce soit à partir de la suite Office ou de tout autre logiciel. Une fois la tâche d’impression lancée, le PC se bloque et finit par afficher un écran bleu, le fameux BSOD, avec le code d'erreur APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys. Après quelques investigations, il semblerait que la mise à jour interfère avec le pilote d’impression Kyocera Universal Print.

Si vous êtes confronté à ce problème, deux solutions pour l’instant : désinstaller la mise à jour ou installer un autre pilote d’impression. Pour la première option, à savoir désinstaller la mise à jour, je vous renvoie vers notre tutoriel si vous ne savez pas comment faire. Microsoft n’a pour l’instant pas encore reconnu ce bug. Y êtes-vous confronté de votre côté ?