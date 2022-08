KB5016616 : la mise à jour d’août est disponible pour Windows 10

Je vous parlais dans le précédent article du Patch Tuesday pour Windows 11. Place désormais au contenu de la mise à jour cumulative pour Windows 10. Repris sous le nom KB5016616, vous pouvez télécharger le nouveau patch dès maintenant sur votre PC.

Si vous utilisez encore « l’ancien » système d’exploitation de Microsoft sur votre PC, vous pouvez dès à présent télécharger le Patch Tuesday du mois d’août. Cette mise à jour cumulative distribuée tous les mois inclut notamment des améliorations mineures et correctifs qui comblent, entre autres, des vulnérabilités. Pour garantir la sécurité de votre PC, il est donc important d’installer cette mise à jour dès que possible.

KB5016616 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Voici le changelog officiel de la mise à jour KB5016616 pour Windows 10. Pour rappel, seuls les PC exécutant la version 21H1 ou 21H2 peuvent l’installer puisque les versions antérieures ne sont désormais plus supportées. Notez que ce nouveau patch inclut les améliorations de la mise à jour KB5015878 distribuée le mois dernier sous forme optionnelle en plus des améliorations ci-dessous :

Résout un problème qui pourrait entraîner la fuite de jetons par le service de serveur de l'autorité de sécurité locale (LSASS). Ce problème affecte les appareils qui ont installé des mises à jour Windows datées du 14 juin 2022 ou ultérieures. Ce problème se produit lorsque l'appareil exécute une forme spécifique de service pour l'utilisateur (S4U) dans un service Windows non-Trusted Computing Base (TCB) qui s'exécute en tant que service réseau.

Résout un problème qui crée une file d'attente d'impression en double. Cela entraîne la perte de fonctionnalité de la file d'attente d'impression d'origine.

Résolution d'un problème connu susceptible d'empêcher l'affichage de l'indicateur de saisie et de la barre de langue dans la zone de notification. Ce problème affecte les appareils sur lesquels plusieurs langues sont installées.

Comment installer KB5016616 sur votre PC ?

Pour installer KB5016616 sur votre PC, rien de plus simple puisqu’il suffit de se rendre dans les Paramètres (Windows + i) > Mise à jour et sécurité > Windows Update et cliquer sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Après quelques instants, elle apparaîtra sous le nom : 2022-08 Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5016616) et vous n’aurez plus qu’à la télécharger. Il suffira ensuite de redémarrer votre PC pour l’appliquer.