Microsoft Edge : la version 90 est disponible et apporte de gros changements

Microsoft Edge se met à jour en version 90 pour Windows et macOS , avec des nouveautés bienvenues et un mode enfant ! Faisons le tour dans cet article de ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour au navigateur de Microsoft.

Quelles sont les nouveautés d'Edge 90 ?

Avec cette version 90, Microsoft rend disponible au grand public, des fonctionnalités en test depuis quelques semaines en canal Beta et Canary. Dans ces nouveautés, on peut retrouver :

Le menu téléchargement prend place dans la barre d'adresse. Avant la version 90, lorsqu’un téléchargement était lancé, la progression et les options du téléchargement s'affichaient en bas du navigateur. Avec la version 90, les téléchargements sont maintenant dans un menu en haut à droite. Plus pratique et discret pour suivre ses téléchargements.

De nouvelles options sont maintenant disponibles lors de l'impression d'un PDF. Dans la fenêtre d'impression les options "Ajuster à la zone d'impression", "Format de papier" et "Page par feuille" sont maintenant disponibles.

Bonne nouvelle, vous pouvez rechercher dans votre historique synchronisé. Auparavant, lors de la recherche dans votre historique, la recherche était basée sur votre historique local. Avec la version 90 la recherche se fait sur tous vos appareils synchronisés avec votre compte Microsoft.

Microsoft intègre maintenant un gestionnaire de mots de passe gratuit dans son navigateur. Avec ce gestionnaire, Microsoft Edge peut vous proposer des mots de passe forts et les enregistrer lors de leurs de la création. Il vous préviendra si un de vos mots de passe ou méthodes de paiement se balade dans la nature et vous proposera de le changer. Pratique : vous pouvez maintenant supprimer plusieurs mots de passe à la fois, ça paraît anodin, mais c'est en réalité utile, si on a de nombreux mots de passe à supprimer en même temps.

Lorsque vous remplissez un formulaire sur un site web, Microsoft Edge vous propose des suggestions de remplissage automatique. Parfois erronés ou à usage unique, il était compliqué de les modifier. Avec la version 90 un gestionnaire de suggestions de remplissage automatique est disponible. Il vous permettra de modifier simplement les suggestions.

Un mode enfant bienvenu !

Vous êtes parent ? Microsoft Edge intègre maintenant un mode enfant. Activable rapidement depuis le sélecteur de profils, le navigateur passera automatiquement à Bing SafeSearch pour s'assurer de bons résultats lors d'une recherche sur le web. La prévention du suivi est aussi renforcée. Des thèmes spécifiques pourront aussi être activés. Selon Microsoft, le mode enfant est adapté pour les enfants âgés de 5-8 ans et 9-12 ans.

Une version mobile en cohérence avec la version PC

Actuellement, Microsoft Edge est disponible sur Windows et macOS avec le même code développement. À côté de ça, les applications mobiles pour Android et iOS sont exclues du cycle de développement des versions laptop. Cette différence pouvait frustrer plus d'un utilisateur. Utiliser les versions laptop évoluées avec de nombreuses nouveautés, et passer sur mobile et ne pas retrouver les mêmes nouveautés était un problème, pour les utilisateurs et Microsoft mais Microsoft va remédier à ça.

Effectivement bonne nouvelle, Microsoft propose une version Canary de son navigateur sur Android. Cette version est disponible sur le Play Store ou en version APK. Pour les utilisateurs iOS il faudra patienter, Microsoft n'a pas donné de date concernant la disponibilité de cette version. Avec la version Canary Microsoft a réussi à créer un code de développement unique et universel entre la version laptop et mobile. En clair, cela veut dire que le navigateur évoluera au même rythme, peu importe la plate-forme par exemple, les numéros de version seront identiques, ce qui montre l'envie de Microsoft de créer un écosystème cohérent. Actuellement, on peut déjà observer des belles nouveautés, et un design identique à la version laptop dans la version Canary mobile.

Bientôt sur Xbox

Le navigateur arrive sur les consoles Xbox. Actuellement en test pour certains Insiders, le navigateur reprend la même interface que la version Windows 10. C'est une grosse carte à jouer pour Microsoft. Avec Microsoft Edge, la Xbox pourra permettre une consultation de ses mails, de l'actualité, de ses conversations Skype, et même l'arrivée du service Discord. Certains testeurs ont même pu jouer à Google Stadia sur Xbox ! Pourquoi pas xCloud ? Toutes ces possibilités permettraient à Microsoft, d'afficher un nouvel argument aux acheteurs, face à sa concurrente PlayStation.



Des nouveautés encore à venir

Des nouveautés sont actuellement en test dans le canal Canary. En plus de la fonctionnalité de veille des onglets inactifs intégrée à la version stable il y a quelques semaines, Microsoft veut encore booster son navigateur avec un mode performance. Ce mode performance permet de gagner en vitesse, d'économiser des ressources mémoire, CPU et batterie et donc de gagner en réactivité. Microsoft n'indique pas exactement comment fonctionne ce mode performance. Pour activer manuellement ce mode voici le paramètre à indiquer : " –enable-features=msPerformanceModeToggle ". Outre cette nouveauté, dans les fichiers PDF, il est aussi possible de saisir du texte au clavier en plus de l'écriture au stylet déjà disponible. Alors, que pensez-vous de ces nouveautés ?