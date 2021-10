KB5006738 : nouvelle mise à jour dispo pour Windows 10 (Preview)

Une nouvelle version préliminaire de Windows 10 a été publiée pour les Insiders. Disponible dans le canal Release Preview, elle apporte de nombreux correctifs et débarquera prochainement pour le grand public.

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour à destination des Insiders sous Windows 10. Elle est disponible dans le canal Release Preivew uniquement pour les utilisateurs dont le PC ne répond pas aux exigences matérielles pour recevoir Windows 11. De plus, elle ne s’installe pas automatiquement. Pour la récupérer, il faut tout d’abord rechercher les mises à jour en vous rendant dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité et cliquer sur le bouton pour vérifier la présence de nouvelles mises à jour.

Reprise sous le nom KB5006738, cette nouvelle mise à jour est disponible tant pour ceux qui ont installé la version 21H1 de Windows 10 que ceux déjà sous la version 21H2. Le numéro de build passera respectivement à 19043.1319 et 19044.1319. La mise à jour apporte de nombreux correctifs ainsi que de petites améliorations pour par exemple transférer plus facilement les données entre les navigateurs (Chrome, Edge,…). Voici le changelog officiel publié par Microsoft.

Améliorations de KB5006738 pour Windows 10 (Insider)