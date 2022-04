Surface Go 3 : un nouveau firmware est disponible !

Après le Surface Laptop Studio la semaine dernière , c’est désormais au tour de la Surface Go 3 de recevoir une nouvelle mise à jour. Microsoft vient en effet de déployer un nouveau firmware pour sa petite tablette disponible depuis l’automne dernier. Pas de Voice Clarity avec cette mise à jour, mais des améliorations de stabilité et des correctifs de sécurité. Microsoft indique d’ailleurs qu’une mise à jour de vulnérabilité critique a été comblée avec ce nouveau patch. Voici le changelog partagé par le constructeur.

Surface Go 3

