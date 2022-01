Un nouveau Gestionnaire des tâches caché dans Windows 11 fait son apparition

Comme je vous le disais ce matin, Microsoft a déployé la build 22538 à destination des Insiders sous Windows 11. Un utilisateur a justement découvert dans les entrailles de cette version un nouveau Gestionnaire des tâches, encore incomplet, mais qui affiche un look bien plus moderne.



Le Gestionnaire des tâches de Windows 11 s’apprête visiblement à recevoir une version totalement actualisée. En effet, Microsoft serait actuellement occupé à travailler sur une toute nouvelle version qui intègre les nouveaux éléments du langage de conception de Windows 11. C’est en tout cas ce que rapporte FireCube sur Twitter qui a découvert ce nouveau Gestionnaire des tâches caché dans la dernière build Insider.

Fluent Design Task Manager in latest Windows 11 build.

It is hidden and mostly broken but it confirms Microsoft is working on Task Manager redesign.#Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/5AuOFEvAby

— FireCube (@FireCubeStudios) January 19, 2022

Un look moderne et la prise en charge du mode sombre

Comme on peut le voir sur la capture d’écran partagées par l’utilisateur, ce Gestionnaire des tâches modernisé dit adieu aux onglets pour laisser apparaître un menu de navigation sur la gauche, à la manière de l’applications Paramètres sur Windows 11. Un résumé des différentes ressources utilisées par le PC apparaît dans la partie supérieure. De plus, on peut également constater qu’il prend en charge le mode sombre ce qui est une excellente nouvelle.

Avec ce nouveau gestionnaire des tâches, le but pour la firme est bien entendu d’améliorer l’ergonomie du système d’exploitation afin que les différentes fonctionnalités et fenêtres affichent un look similaire. C’est pour cette raison que de nombreuses applications natives ont reçu ces derniers mois une mise à jour esthétique.



On ne sait pas quand ce nouveau Gestionnaire des tâches fera son apparition d’autant plus que celui-ci ne fonctionne pas encore correctement. Cependant, on peut imaginer qu’il finira par débarquer dans les semaines qui viennent auprès des Insiders, avant d’être plus largement disponible auprès du grand public. Pour rappel, la prochaine mise à jour de Windows 11, reprise sous le numéro de version 22H2, est prévue pour cet été.