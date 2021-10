Windows 11 : comment quitter le programme Insider et utiliser la version finale?

Vous avez rejoint le programme Insider pour pouvoir tester Windows 11 en avant-première, mais aimeriez maintenant passer à la version finale. Microsoft a prévu le coup puisque c’est tout à fait possible… sauf si vous êtes actuellement dans le canal Dev. Explications.

Si vous êtes dans le canal bêta ou le canal préversion (Release Preview) sur Windows 11, vous pouvez sans aucun problème basculer vers la version finale du système d'exploitation tout en conservant toutes vos données. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres de Windows 11 > Windows Update > Programme Windows Insider. Si le canal Beta ou le canal préversion est coché, il suffit juste en-dessous de cliquer sur le menu « Arrêter de recevoir les versions d’évaluation ». Ensuite, activez l’option « Désinscrire cet appareil lors de la publication de la prochaine version de Windows » et le tour est joué. Une fois votre appareil redémarré, vous ne recevrez plus les mises à jour via le programme Insider.

Impossible pour l'instant avec le canal Dev

Pourquoi cela n’est-il pas possible de basculer actuellement vers la version publique de Windows 11 avec le canal Dev ? Eh bien tout simplement car la version de proposée pour l’instant dans ce canal est la build 22471, qui est plus avancée que la version publique de Windows 11 à savoir la build 22000.194. Cette dernière est d’ailleurs exactement la même version que celle distribuée dans les canaux préversion et bêta ; c’est pour cela que cette opération est possible pour ces deux canaux.

Notez que vous pouvez très bien passer du canal bêta au canal préversion si vous désirez rester dans le programme Insider tout en profitant de versions finalisées de Windows 11 en avant-première. Les builds du canal préversion sont en effet celles qui seront distribuées un peu plus tard auprès du grand public.



Si Windows 11 ne vous satisfait pas ou si vous êtes bloqués dans le canal Dev avec un PC incompatible, alors vous pouvez également revenir à Windows 10. Malheureusement, vos données et logiciels ne seront pas conservés puisque vous devrez effectuer une nouvelle installation. Pensez donc à bien sauvegarder vos fichiers importants avant de lancer ce processus.