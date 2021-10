KB5006746 : le correctif AMD arrive sur Windows 11 sous forme de mise à jour

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 11. Elle apporte les correctifs tant attendus par les utilisateurs de processeurs AMD Ryzen qui étaient sujets à une baisse de performances sous Windows 11. Notez que la mise à jour est également disponible pour les possesseurs d'un CPU Intel.

Après avoir été testée auprès des Insiders depuis une semaine, la première mise à jour de maintenance pour Windows 11 est donc disponible pour tous. Reprise sous ls nom KB5006746 sur Windows Update, elle corrige plus de 60 problèmes. Parmi ceux-ci le fameux bug du cache L3 qui pouvait affecter les performances des PC dotés de processeur AMD Ryzen. En effet, un problème d’optimisation pouvait faire chuter les performances de plus de 15% dans certaines applications et jeux sur Windows 11. La situation avait encore empiré depuis l’introduction du Patch Tuesday la semaine dernière. Avec cette mise à jour, c'est donc de l'histoire ancienne !

D'autres correctifs au programme

KB5006746 résout également d’autres problèmes comme un bug curieux qui pouvait faire en sorte d’afficher l’ancienne barre des tâches de Windows 10 sur Windows 11, le tout avec un Menu Démarrer non fonctionnel. Voici la liste des correctifs publiés par Microsoft au sujet de cette mise à jour :

Met à jour un problème qui empêche Internet Explorer de fonctionner lorsque vous tapez certains caractères dans l'éditeur de méthode d'entrée (IME).

Met à jour un problème qui se produit lorsque vous essayez de renommer un fichier dans l'Explorateur de fichiers à l'aide du nouvel IME japonais.

Met à jour un problème qui pourrait déformer le son capturé par les assistants vocaux.

Met à jour un problème qui fait parfois apparaître l'arrière-plan de votre écran de verrouillage en noir si vous avez configuré un diaporama d'images comme arrière-plan de votre écran de verrouillage.

Met à jour un problème qui pourrait entraîner une réponse plus lente de vos souris et claviers Bluetooth que prévu.

Améliore l'estimation du temps d'attente avant d'utiliser votre appareil après son redémarrage.

Met à jour un problème qui pourrait vous empêcher d'utiliser les fonctionnalités d'enregistrement de la Xbox Game Bar.

Met à jour un problème qui fait que certaines applications s'exécutent plus lentement que d'habitude après la mise à niveau vers Windows 11 (version d'origine).

Met à jour un problème qui empêche le Narrateur et d'autres lecteurs d'écran d'annoncer lorsque le menu Démarrer est ouvert dans certains cas.

Met à jour un problème qui empêche la fenêtre de recherche d'apparaître sur un moniteur secondaire.

Met à jour un problème qui vous empêche d'ouvrir plusieurs instances d'une application à l'aide de Shift et de cliquer sur l'icône de l'application dans la barre des tâches.

Met à jour la conception visuelle et les animations de l'icône Chat dans la barre des tâches.

Met à jour un problème pour un petit nombre d'utilisateurs qui empêche le menu Démarrer de fonctionner et vous empêche de voir la barre des tâches mise à jour après la mise à niveau vers Windows 11 (version d'origine).

Comment télécharger la mise à jour ?

KB5006746 étant une mise à jour facultative, elle ne s’installera pas automatiquement sur votre PC. Pour pouvoir la télécharger, il faut vous rendre dans les Paramètres de votre PC (Windows + i), cliquer sur Windows Update puis sur le bouton pour rechercher des mises à jour. Après quelques secondes, elle devrait vous être proposée sous le nom : 2021-10 - Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5006746). Il vous suffira de l’installer. Notez qu’elle sera incluse dans le prochain patch Tuesday du mois de novembre.