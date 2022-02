Windows 11 : une belle nouveauté arrive pour les gamers !

La dernière préversion de Windows 11 que les Insiders Dev peuvent désormais télécharger apporte une énorme liste de nouveautés. Microsoft avait encore une surprise sous le coude puisqu’une autre nouveauté vient d’être annoncée et elle devrait faire plaisir aux amateurs de Gaming.

Microsoft a publié mercredi soir la build 22557 pour Windows 11. Si vous n’avez pas encore pris connaissance de ses nouveautés, en voici quelques-unes : dossiers dans le Menu Démarrer, gestes tactiles, améliorations de l’Explorateur de fichiers et du Gestionnaire des tâches, Snap View, etc. Je vous invite à découvrir ici notre article complet pour savoir ce qui vous attend dans les prochains mois avec Windows 11.

Windows HDR Calibration arrive sur Windows 11

L’équipe DirectX a publié un nouvel article expliquant l’arrivée de nouvelles fonctionnalités liées au gaming. Si, comme moi, vous aimez jouer sur votre PC à Age of Empire IV, Forza Horizon 5 ou à tout autre jeu, l’expérience ne devrait être que meilleure par la suite, notamment grâce à une nouvelle application baptisée Windows HDR Calibration. Grâce à celle-ci, les joueurs vont pouvoir profiter de belles améliorations liées au HDR, notamment s’ils utilisent un écran non certifié. Si vous ne savez pas à quoi sert le HDR, voici une petite vidéo pour vous montrer la différence. C'est assez frappant !



Vous l’avez peut-être déjà remarqué dans certains jeux, certaines zones trop claires ou trop sombres sont buggées lorsque le HDR est activé. Les couleurs sont remplacés par des points blancs, c’est ce que l’on appelle un effet de « clipping ». Cet effet indésirable sera prochainement de l’histoire ancienne puisque Microsoft va prochainement proposer une solution à ce problème. Voilà ce qu’a indiqué la firme :

« Dans un avenir pas si lointain, vous pourrez améliorer la précision et la cohérence des couleurs de votre écran HDR via la prochaine application Windows HDR Calibration. L'application sera disponible sur le Microsoft Store et fonctionnera sur des écrans compatibles HDR. Tout comme sur Xbox, l'application Windows HDR Calibration proposera trois modèles de test (recommandés par le HDR Gaming Interest Group (HGIG) pour une meilleure expérience de jeu HDR)

Un pour déterminer le détail visible le plus sombre que vous pouvez voir

Un pour déterminer le détail visible le plus brillant

Et enfin, un pour déterminer la luminosité de votre écran

Les écrans certifiés fonctionnent généralement mieux sans avoir besoin d'être calibrés, mais vous devriez toujours envisager d'utiliser l'application Windows HDR Calibration sur votre écran HDR. »

Notez que les utilisateurs du canal Insider ayant installé la build 22557 profiteront déjà d’une nouvelle section intitulée « Calibrage de l'affichage HDR » à retrouver dans les Paramètres sous Système > Affichage > Paramètres HDR. Elle renverra vers la nouvelle application Windows HDR Calibration lorsqu’elle sera disponible. Nous vous tiendrons bien entendu informé de sa sortie sur MonWindows !