AMD Ryzen : la mise à jour d'hier ralentit encore un peu plus le processeur

Microsoft a publié hier la première mise à jour cumulative de Windows 11. Le Patch Tuesday corrige plusieurs failles de sécurité et apporte des améliorations mineures. Cependant, il ne semble pas résoudre la perte de performances occasionnée sur les processeurs AMD. Pire encore, la situation semble s’être aggravée depuis la mise à jour d’hier. Heureusement, un correctif arrive.

On vous en parlait la semaine dernière : les processeurs AMD Ryzen peuvent perdre jusqu’à 15% de performances sur Windows 11. En cause : un ralentissement du cache L3 sur certains processeurs ainsi qu’un bug qui empêche le déplacement des threads vers le cœur le plus performant. D’après nos confrères de TechPowerup, la latence du cache a encore augmenté depuis la sortie du Patch Tuesday hier. Normalement située autour de 10ns sur Windows 10, elle grimpe à 17 ns sur Windows 11 et monte carrément à 31.9 ns depuis le Patch Tuesday d’hier sur un processeur AMD Ryzen 7 2700X à huit cœurs.

AMD a confirmé les problèmes avec ses processeurs et annonce la sortie de deux correctifs qui devraient résoudre les soucis. En principe, ils seront disponibles entre le 19 et le 21 octobre voire un peu plus tôt pour certains partenaires commerciaux (voire peut-être également les Insiders). Aucun utilitaire spécifique n’est à installer pour récupérer cette mise à jour puisqu’elle sera distribuée directement via Windows Update. Espérons que ce patch permette aux utilisateurs de retrouver un PC aussi rapide qu’auparavant !