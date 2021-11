KB5007253 : une nouvelle mise à jour pour Windows 10 est dispo (Preview)

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour non liée à la sécurité pour Windows 10. Baptisée KB5007253, elle est pour l’instant disponible pour les Insiders (canal Release Preview) et corrige de nombreux problèmes. Elle devrait être mise à la disposition de tous les PC sous Windows 10 prochainement.

Si vous rencontrez des problèmes avec le sous-système pour Linux (WSL), le navigateur Edge, l’impression réseau, la capture d’écran ou l’indexation de la recherche, cette nouvelle mise à jour pourrait bien les résoudre. KB5007253 apporte en effet une trentaine de correctifs que vous trouverez en détails ci-dessous :

Nous avons corrigé un problème qui affectait l'ouverture du processus SearchFilterHost.exe

Nous avons corrigé un problème qui entraînait searchindexer.exe pour conserver les descripteurs de la base de données de recherche par utilisateur dans le chemin ci-dessous après vous être déconnecté : « C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Search\Data\Applications\\” En conséquence, searchindexer.exe cesse de fonctionner et des noms de profil en double sont créés.

Nous avons ajouté la prise en charge de l'annulation de l'heure d'été pour la République des Fidji pour 2021.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait la page d'état d'inscription (ESP) d'afficher le message d'erreur ou les options de correction après un échec.

Nous avons ajouté l'argument –cd à wsl.exe pour spécifier un chemin Windows ou Linux comme répertoire de démarrage pour le sous-système Windows pour Linux (WSL).

Nous avons corrigé un problème qui ne parvenait pas à appliquer automatiquement les objets de stratégie de groupe de la machine au démarrage ou en arrière-plan aux périphériques d'un domaine dotés de certains processeurs.

Nous avons ajouté la possibilité de configurer une unité de transmission maximale (MTU) du protocole Internet version 4 (IPv4) inférieure à 576 octets sur une interface.

Nous avons corrigé un problème qui ne parvenait pas à fournir une description d'événement pour System Center - Operations Manager.

Nous avons corrigé un problème qui rendait incorrectement certaines polices variables.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait empêcher la version 32 bits de Microsoft Excel de fonctionner sur les appareils dotés de certains processeurs lorsque vous exportiez au format PDF.

Nous avons corrigé un problème qui affichait les glyphes sous le mauvais angle lorsque vous utilisez la police Meiryo UI et d'autres polices verticales. Ces polices sont fréquemment utilisées au Japon, en Chine ou dans d'autres pays d'Asie.

Nous avons activé les événements onunload pour créer des fenêtres contextuelles en mode Microsoft Edge Internet Explorer.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le pré-rendu prédictif en mode Microsoft Edge Internet Explorer.

Nous avons résolu un problème qui empêchait Internet Explorer de fonctionner.

Nous avons résolu un problème qui empêchait Internet Explorer de fonctionner lors de l'utilisation de l'éditeur de méthode d'entrée (IME) pour insérer des éléments.

Nous avons corrigé un problème qui provoquait la fermeture inattendue de la page Paramètres après la désinstallation d'une police.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l'interface utilisateur pour renommer les fichiers lors de l'utilisation de l'affichage des dossiers dans l'explorateur de fichiers. L'interface utilisateur ne parvient pas à gérer correctement la composition en ligne lors de l'utilisation du nouvel IME japonais.

Nous avons corrigé une fuite de mémoire dans ctfmon.exe qui se produit lorsque vous basculez entre différents clients d'édition.

Nous avons corrigé un problème connu qui provoquait les codes d'erreur 0x000006e4, 0x0000007c ou 0x00000709 lors de la connexion à une imprimante distante partagée sur un serveur d'impression Windows.

Nous avons résolu un problème qui désactivait les fonctionnalités de capture d'écran et d'enregistrement sur la barre de jeu Windows en raison d'une défaillance du service.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait entraîner la valeur de retour de GetCommandLineA() en minuscules dans certains scénarios de développement.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait entraîner l'échec du déchiffrement d'un fichier se trouvant sur un serveur distant. Ce problème se produit lors de l'utilisation du système de fichiers crypté (EFS) sur le serveur distant et le message d'erreur est « ERROR_DECRYPTION_FAILED ».

Nous avons corrigé un problème qui vous empêchait d'activer BitLocker sur une machine virtuelle (VM) à allocation fine. L'erreur est « Un périphérique connecté au système ne fonctionne pas » et les journaux du système, « STATUS_UNSUCCESSFUL ».

Nous avons corrigé un problème qui faisait que Windows Defender Application Control comparait de manière incorrecte deux numéros de version de fichier.

Nous avons activé les informations d'identification pour les utilisateurs d'Azure Active Directory (Azure AD) Active Directory Federation Services (ADFS) dans Quick Assist.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait parfois les utilisateurs de Quick Assist d'utiliser la vue plein écran après avoir démarré une session d'assistance à distance.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait les applications que vous utilisez souvent d'apparaître dans le menu Démarrer et vous empêche de les configurer pour qu'elles apparaissent dans le menu Démarrer à l'aide d'une stratégie de groupe.

Nous avons résolu un problème qui entraînait l'échec de la synchronisation des paramètres du bureau lorsque vous utilisez le modèle intégré de virtualisation de l'expérience utilisateur (UE-V).

Nous avons corrigé un problème qui empêchait le clustering de basculement de mettre à jour les enregistrements DNS (Domain Name Server).

Nous avons corrigé un problème qui empêchait votre appareil de démarrer et il ne répondait plus à cause des appels d'API de licence.

Pour l’instant, KB5007253 n’est disponible que pour les Insiders sous Windows 10 ayant configuré la réception des mises à jour via le Canal Release Preview. Néanmoins, une mise à jour facultative devrait être mise à la disposition de tous les utilisateurs dès la semaine prochaine. Notez que ces correctifs seront probablement intégrés au Patch Tuesday du mois de décembre.

Si vous répondez aux critères et souhaitez télécharger cette mise à jour dès aujourd’hui, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC (Windows + i) sous l’onglet Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton pour vérifier la présence de KB5007253. L'installation ne prendra que quelques minutes et la mise à jour sera appliquée après le redémarrage de votre PC.