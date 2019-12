​La dernière mise à jour de Windows 10 Mobile est disponible (build 15254.600)

L'heure a sonné : la mise à jour "finale" de Windows 10 Mobile est disponible... et ce sera la dernière fois que vous pousserez sur le bouton Installer si vous êtes encore utilisateur d'un Lumia ou autre Windows Phone encore supporté.

La dernière mise à jour est là...

Profitez-en si vous êtes encore un utilisateur de Windows 10 Mobile : c’est la dernière fois que vous pourrez télécharger une mise à jour sur votre téléphone. Le système d’exploitation mobile de Microsoft n’est en effet plus supporté dès aujourd’hui, ce qui veut dire que vous ne recevrez PLUS JAMAIS de mise à jour sur votre téléphone. Si vous voulez savoir ce que cela change pour vous et s’il est temps de changer de téléphone ou non, je vous ai tout expliqué dans cet article.

On ne va se mentir : cette dernière mise à jour ne changera pas votre vie puisqu’elle n’apporte pratiquement rien si ce n'est la résolution d'un bug qui pouvait empêcher le lancement du Microsoft Store. Pour le reste, elle ne contient que de légers correctifs de sécurité propres à Windows 10. Cette nouvelle build 15254.600 reprend en effet les améliorations appliquées au dernier Patch Tuesday pour PC et tablettes disponible depuis cette nuit.

Comment la télécharger ?

Pour télécharger cette nouvelle mise à jour, rendez-vous dans les paramètres de mise à jour du téléphone et appuyez sur le bouton de recherche de mise à jour. Vous devriez ensuite la recevoir sous le nom « 2019-12 Mise à jour pour Windows 10 version 1709 pour appareils arm Phone ».

On peut maintenant le dire : RIP Windows 10 Mobile ! :(